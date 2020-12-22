В Курской области открыли путепровод

© adm.rkursk.ru

В Курчатове Курской области завершено строительство путепровода через железную дорогу. Современная четырёхполосная дорога с обустроенными тротуарами и освещением связала Северный и Южный микрорайоны города. Общая стоимость объекта — почти 313 млн рублей из федерального бюджета. Работы выполнены на год раньше намеченного срока без потери качества.

Путепровод повысил транспортную доступность в Южный микрорайон, обеспечил безопасное пересечение железнодорожных путей. Протяженность дороги — почти 900 метров. Для основания путепровода отсыпана насыпь земляного полотна, забито 148 железобетонных свай, уложено 720 габионных блоков. Арка выполнена из гофрированных листов оцинкованной стали. Уложена геосетка для повышения прочности земляного полотна.

© adm.rkursk.ru

© adm.rkursk.ru

© adm.rkursk.ru