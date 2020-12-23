В Татарстане запустили новое производство деталей для грузовых автомобилей

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Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) — «Производственная торгово-финансовая компания «Технотрон» — запустил в Набережных Челнах Республики Татарстан новое производство деталей интерьера, экстерьера и автокомпонентов для грузовиков КАМАЗа, ГАЗа и других.С привлечением льготных займов ФРП предприятие наладило производство деталей экстерьера и интерьера новых тягачей КАМАЗа серии К5: передних бамперов, облицовочных панелей, панелей приборов. Мощность производства составляет 40 тысяч машинных комплектов год. Серийные поставки продукции запланированы на 2021 год.

На сегодняшний день, по данным компании, при сборке кабин аналогичных тягачей используются бамперы и панели только зарубежных производителей. Благодаря запуску нового производства доля импорта снизится.

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Также компания расширила и освоила производство таких автокомпонентов, как: вязкостные муфты различных модификаций, тягово-сцепные устройства, седельно-сцепные устройства. Мощность производства составляет более 15 тысяч деталей в год. Выпускаемая продукция предназначена для грузовых автомобилей заводов КАМАЗ, ГАЗ, «Урал» и Daimler, работающих в России.

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Ранее Фонд развития промышленности предоставил предприятию два льготных займа общей суммой 272 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» под 1% годовых в первые три года и 5% на оставшийся срок займа. Совокупный объем инвестиций в создание новых производств превысил 400 млн рублей.

Средства ФРП пошли на закупку современного оборудования, в том числе: термопластавтоматов для изготовления изделий из пластика, роботизированной окрасочной линии высокой производительности и качества лакокрасочного покрытия, а также роботизированной линии для изготовления деталей панели приборов из мягкого пенополиуретана.

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