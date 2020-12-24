Омский «Полёт» ведёт сборку трёх новых ракет «Ангара»

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Производственное объединение «Полёт» в Омске (Филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) в настоящее время проводит реконструкцию и техническое перевооружение.

Здесь будет сосредоточено технологическое оборудование для серийного производства ракет-носителей семейства «Ангара».

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В цехе окончательной сборки ракет-носителей — ракетные блоки третьей лётной ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5», а также составные части ракетных блоков четвёртой «Ангары-А5» и лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2».

«Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей разных классов, в которых не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива. Основой для их создания служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. Например, в составе лёгкой «Ангары-1.2» используется один УРМ-1, а в тяжёлой «Ангаре-А5» — пять УРМ-1. Есть также средний вариант «Ангара-А3», тяжёлый «Ангара-А5М» и носитель повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В».

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