Новый электропоезд начал курсировать на пригородных маршрутах Кузбасса, заменив старый состав

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Первый рейс электропоезд совершил из Новокузнецка в Междуреченск в начале сентября 2020 г.. Это одно из самых востребованных направлений Кузбасса. Ежедневно совершают поездки порядка 1,5 тыс. человек.

Современный электропоезд серии ЭП2Д состоит из четырех вагонов на 360 посадочных мест и двух мест для инвалидов-колясочников. В нем созданы комфортные условия для пассажиров — установлены мягкие сидения, есть кондиционеры, новыми системами безопасности. Вагоны оснащены системами подсчета пассажиров, беспроводным доступом Wi-Fi к сети Интернет. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло. В головных вагонах оборудованы специальные места для перевозки велосипедов.

Для маломобильных пассажиров установлена кнопка оповещения локомотивной бригады. Вагоны оснащены четырьмя подъемниками для посадки пассажиров на кресле-коляске. Также предусмотрены места для крепления инвалидных колясок, для пассажиров со слабым зрением установлена специализированная навигация. Сидения оснащены дополнительными средствами безопасности.

По периметру состава установлена система видеонаблюдения, которая позволяет машинисту из кабины контролировать не только основные помещения в составе поезда, но и внешний периметр.