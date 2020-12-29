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Транспорт и логистика

С «Петровского парка» на «Динамо» за две минуты: в метро открылась новая подземная пересадка

 © mos.ru

Благодаря новому переходу между станциями «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена пассажирам удобно будет делать пересадку в теплом контуре, а пассажирские потоки равномерно будут распределяться в часы пик.Пересадкой смогут пользоваться до 10,5 тысячи человек в сутки.

Пересадка между «Петровским парком» и «Динамо» представляет собой двухуровневый тоннель длиной порядка 200 метров, который соединяет западный торец станции «Петровский парк» и центральную часть перронного зала станции «Динамо». На первом уровне расположена пассажирская зона, на втором — технологические помещения (машинный зал эскалатора, вентиляционные камеры, электрощитовые, местная водоотливная установка).

На новом пересадочном узле построили лестничные марши с платформы «Петровского парка» на платформу станции «Динамо», подходные пешеходные коридоры из вестибюля и пешеходные мостики через железнодорожные пути, а также наклонный ход с четырьмя эскалаторами длиной по 55 метров, технологическими и служебными помещениями.

 © mos.ru

Будущий переход строился в сложных гидрогеологических условиях. При сооружении эскалаторного наклона мешал водоносный слой с сильным водопритоком, который проходит и над сводами станции «Динамо». Для решения проблемы применили специальные методы закрепления грунтов: на глубине 30-40 метров пробурили более 220 скважин и заморозили грунт.

Важно и то, что перронный зал «Динамо» и наземные вестибюли входят в число выявленных объектов культурного наследия. Поэтому перед проектировщиками и строителями стояла непростая задача вписать пересадку в существующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурного убранства платформенной части.

Чтобы сохранить облицовку боковых граней пилонов, их капителей и медальонов с барельефами, пешеходные мостики и лестничные сходы разместили по осям проемов между пилонами станции. Стены пешеходного тоннеля были облицованы полированным мрамором «брекчия перниче» с текстурой, подобной текстуре мрамора пилонов станции «Динамо».

Кроме того, необходимо было учитывать, что в непосредственной близости от стройплощадки расположены стадион «Динамо» и действующая станция Замоскворецкой линии.

 © mos.ru

С 2011 года совместно с ОАО «РЖД» введено в эксплуатацию 304 километра линий, 147 станций, три дополнительных вестибюля Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также 10 электродепо.

 © mos.ru

С начала года введено в эксплуатацию шесть новых станций на участках Некрасовской линии от «Авиамоторной» до «Косина» и от «Авиамоторной» до «Юго-Восточной» (17,23 километра), северо-восточный участок БКЛ от «Авиамоторной» до «Лефортова» (2,99 километра), тупики на участке Сокольнической линии от «Саларьева» до «Коммунарки» (1,51 километра) и оборотные тупики за «Деловым центром» Калининско-Солнцевской линии (1,4 километра).

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/7050050/

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строительство, метро, Москва
  • Нет аватара termometrix
    29.12.2016:11:51

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    Строительство станции метро «Электрозаводская"

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    Отредактировано: termometrix~16:12 29.12.20
    #1220429
  • Нет аватара termometrix
    29.12.2016:19:57

    Заммэра отметил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще одну станцию — «Электрозаводская» на Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Летом сообщалось, что до конца 2020 года планируется открыть три станции метро на БКЛ — «Электрозаводскую», «Улицу Народного ополчения» и «Карамышевскую».

    "Также планируем открыть переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо», что сделает пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию более удобной для пассажиров", — подчеркнул Бочкарев.

    Он добавил, что в 2020 году был открыт второй участок Некрасовской линии метро со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная».

    По его словам, в этом году в столице был зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метрополитена тоннелепроходческих щитов. Рекорд зафиксировал судья Guinness World Records. В целом на стройплощадках метро одновременно работали 23 щита.

    Интерфакс.ру

    #1220432
    • Нет аватара alex_uns
      29.12.2016:51:23

      23 — офигеть))

         

      #1220436
      • Нет аватара termometrix
        29.12.2018:32:11

        Бочкарев и Хуснуллин приобрели свыше 30.    

        Отредактировано: termometrix~18:34 29.12.20
        #1220451
  • Нет аватара Parhit
    29.12.2019:09:07

    Давно про метро новостей не было. А когда будут новые станции и какой план на следующий год?

    #1220457
    • Нет аватара termometrix
      29.12.2019:51:27

      и какой план на следующий год?

      План за 2021 г. предусматривает введение в эксплуатацию 10 новых станций.Ввод участков «Мнёвники» — «Кунцевская»,"Проспект Вернадского" — «Кунцевская»,"Каховская" — «Проспект Вернадского».

      Общая длина 23 км.

      Отредактировано: termometrix~19:53 29.12.20
      #1220466
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