С «Петровского парка» на «Динамо» за две минуты: в метро открылась новая подземная пересадка

© mos.ru

Благодаря новому переходу между станциями «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена пассажирам удобно будет делать пересадку в теплом контуре, а пассажирские потоки равномерно будут распределяться в часы пик.Пересадкой смогут пользоваться до 10,5 тысячи человек в сутки.

Пересадка между «Петровским парком» и «Динамо» представляет собой двухуровневый тоннель длиной порядка 200 метров, который соединяет западный торец станции «Петровский парк» и центральную часть перронного зала станции «Динамо». На первом уровне расположена пассажирская зона, на втором — технологические помещения (машинный зал эскалатора, вентиляционные камеры, электрощитовые, местная водоотливная установка).

На новом пересадочном узле построили лестничные марши с платформы «Петровского парка» на платформу станции «Динамо», подходные пешеходные коридоры из вестибюля и пешеходные мостики через железнодорожные пути, а также наклонный ход с четырьмя эскалаторами длиной по 55 метров, технологическими и служебными помещениями.

© mos.ru

Будущий переход строился в сложных гидрогеологических условиях. При сооружении эскалаторного наклона мешал водоносный слой с сильным водопритоком, который проходит и над сводами станции «Динамо». Для решения проблемы применили специальные методы закрепления грунтов: на глубине 30-40 метров пробурили более 220 скважин и заморозили грунт.

Важно и то, что перронный зал «Динамо» и наземные вестибюли входят в число выявленных объектов культурного наследия. Поэтому перед проектировщиками и строителями стояла непростая задача вписать пересадку в существующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурного убранства платформенной части.

Чтобы сохранить облицовку боковых граней пилонов, их капителей и медальонов с барельефами, пешеходные мостики и лестничные сходы разместили по осям проемов между пилонами станции. Стены пешеходного тоннеля были облицованы полированным мрамором «брекчия перниче» с текстурой, подобной текстуре мрамора пилонов станции «Динамо».

Кроме того, необходимо было учитывать, что в непосредственной близости от стройплощадки расположены стадион «Динамо» и действующая станция Замоскворецкой линии.

© mos.ru

С 2011 года совместно с ОАО «РЖД» введено в эксплуатацию 304 километра линий, 147 станций, три дополнительных вестибюля Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также 10 электродепо.

© mos.ru

С начала года введено в эксплуатацию шесть новых станций на участках Некрасовской линии от «Авиамоторной» до «Косина» и от «Авиамоторной» до «Юго-Восточной» (17,23 километра), северо-восточный участок БКЛ от «Авиамоторной» до «Лефортова» (2,99 километра), тупики на участке Сокольнической линии от «Саларьева» до «Коммунарки» (1,51 километра) и оборотные тупики за «Деловым центром» Калининско-Солнцевской линии (1,4 километра).

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru