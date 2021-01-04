Пензенский станкостроительный завод: тысячный станок отправляется в Данию

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Пензенский «СтанкоМашСтрой» «под ёлочку» выпустил свой 1000-й станок. Им стал универсальный токарно-винторезный станок серии СТ 16к20. Он оснащён устройствами цифровой индикации, быстросменными резцедержателями типа MultiFix и несколькими специальными доработками для европейского рынка.

Оборудование было изготовлено по заказу одного из дилеров Дании.

Тот факт, что станок был приобретён европейской компанией, является еще одним доказательством, что станки компании «СтанкоМашСтрой» обладают высоким качеством и являются оптимальным выбором в любом государстве.

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Около семи лет назад на Пензенском станкостроительном заводе приступили к собственному производству металлообрабатывающего оборудования. Сегодня «СтанкоМашСтрой» является одним из крупнейших российских производителей станкостроительного кластера. Предприятие продолжает осваивать новые станки, улучшая их качественные характеристики и повышая производительность. Сегодня оборудование компании широко известно не только на российском рынке, оно успешно конкурирует с зарубежными аналогами и пользуется спросом у иностранных потребителей.

Юбилейный 1000-й станок в скором времени будет отгружен заказчику в Дании.

За 11 месяцев 2020 года пензенские станкостроители произвели 203 станка различных моделей и модификаций; объём отгруженных покупателям единиц металлообрабатывающего оборудования достиг 200.