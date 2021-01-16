Барнаульскому «Автодорстрою» передана 21 единица новой дорожной и снегоуборочной техники

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На церемонии передачи, 15 января, барнаульскому «Автодорстрою» предано 21 единица техники, 13 из них приобретены за счет краевого бюджета, 8 — за счет бюджета Барнаула.

В целом за 2020 год в крае выделено порядка 1 миллиарда рублей на приобретение техники. Этого хватило на покупку 118 машин для муниципалитетов и краевых дорожно-строительных управлений. Практика поддержки муниципальных образований в приобретении дорожной и снегоуборочной техники продолжится и в 2021 году.

«Прошлая многоснежная зима показала нам, что необходимо закупать дополнительную технику муниципальным образованиям, нашим дорожно-строительным управлениям. И в соответствии с поручениями Администрации края в прошлом году выделен беспрецедентный объем финансирования на эти цели», — отметил представитель Правительства края.

© www.altairegion22.ru

За счет средств краевого бюджета для нужд краевой столицы поставлено 4 комбинированных дорожных машины, 5 тракторов, 2 фронтальных погрузчика, 2 автогрейдера общей стоимость 67 миллионов рублей.

Всего для содержания 7 миллионов квадратных метров дорог и более 700 тысяч квадратных метров тротуаров барнаульский автопарк содержит около 241 единицы техники, что недостаточно.

Новая техника приступит к работе после оформления необходимых документов, ориентировочно в январе-феврале этого года.

Справка:

Новая техника поступит в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск, Славгород, Белокуриху, Заринск, Горняк, Змеиногорск, а также в Третьяковский, Алейский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий и Усть-Пристанский районы.

Фото: комитет информационной политики Барнаула