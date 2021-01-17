Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries запустил продажи в Германии

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Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в Германии, говорится в сообщении компании.

«Wildberries открыл продажи на территории Германии. Германия стала десятой страной присутствия компании. В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании», — отмечается в сообщении.

Заказать товары покупатели смогут в отдельном интернет-магазине, а также через мобильные приложения. Жителям Германии будет доступно около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов, свои заказы они смогут получить в 40 тыс. партнерских точек или с помощью курьерской доставки.

В 2019 году Wildberries запустил продажи в четырех новых странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле. Помимо этих стран и Германии, Wildberries присутствует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries за январь — сентябрь 2020 года вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг $4 млрд.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!