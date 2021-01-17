Российская компания освоила производство новых автогидроподъемников на шасси КАМАЗ и ГАЗ

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В начале июля 2020 года завод «Рускомтранс» выпустил очередную новинку — рычажно-телескопический автогидроподъемник АГП-15РТ на шасси ГАЗ 23107 «Соболь» (4×4).

Новая модель с люлькой (грузоподъемность люльки составляет 230 кг) предназначена для перевозки ремонтных бригад и может поднимать два человека на высоту 14,7 м.

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Ранее завод освоил выпуск 22 моделей рычажно-телескопических автогидроподъемниковс грузоподъемностью люльки 230, 250 и 300 кг на различных шасси ГАЗ.

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В конце июня 2020 года компания представила новую модель автогидроподъемника АГП-28РТ на шасси ГАЗ C41R33 Газон Next (4×2).

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Новая модель с люлькой (грузоподъемность люльки составляет 250 кг) предназначена для доставки персонала и оборудования на высоту, выполнения строительно-монтажных и электротехнических работ на высоте до 28 метров.

© ruscomtrans.ru

В середине июня 2020 года компания представила новую модель автогидроподъемника АГП-50Т на шасси КАМАЗ-6540 (8×4).

Грузоподъемность рабочей площадки телескопического подъемника на максимальном вылете 29 м составляет 100 кг,, а на вылете до 26 м — 400 кг.

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Рабочая высота подъема рабочей платформы составляет 49,5 м.

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20 октября 2020 года компания сообщила о выпуске трех новых моделей спецтехники.

В этот день была представлена новая модель специального автомобиль-фургона с автогидроподъемником АГП-21ТМ на шасси КАМАЗ — 43118, предназначенная для доставки сотрудников к месту проведения работ в количестве 9-и человек включая водителя, выполнения строительных, монтажных, электротехнических работ на высоте, а также доставки оборудования и расходных материалов к месту проведения работ.

© ruscomtrans.ru

Максимальная грузоподъемность подъемника составляет 300/120 кг, а высота подъема 20,5 м.

© ruscomtrans.ru

Также 20 октября компанией была представлена новая модель автогидроподъемника АГП-18Т на шасси Камаз 43253 (4×2), предназначеная для выполнения строительных и электромонтажных работ на высоте до 18 м.

© ruscomtrans.ru

Грузоподъемность рабочей площадки телескопического подъемника составляет 90/200/300 кг при рабочем вылете 11,7/8,9/7,5 м.

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Еще одной моделью представленной 20 октября стал кран — манипулятор бортовой COBRA 14000 на шасси KAMAZ-43118 (колесная формула 6×6), способной перевозить грузы массой 10 тонн и предназначенной для доставки сотрудников к месту проведения работ в количестве до 3-х человек включая водителя, доставки материалов и технологического оборудования, а также проведения погрузо-разгрузочных и монтажно-строительных работ.

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Грузоподъемность КМУ на максимальном вылете 8,53 м составляет 6350 кг.

В июне 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске заводом «Рускомтранс» новых автогидроподъемников на шасси КАМАЗ и УАЗ «Профи».