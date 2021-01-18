Зерновые рекорды регионов в 2020 году

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В 2020 г. Россия собрала второй в истории урожай зерна. По оперативным данным Росстата, сбор зерновых в весе после доработки составил 133 млн т, что существенно больше прежнего результата № 2 (127,4 млн т в 1978 г.) и уступает только рекорду 2017 г. (135,5 млн т). При этом агрометеорологические условия в прошлом году сильно различались по регионам: например, в Центральной России они оказались очень благоприятными, а Юг испытал сильную засуху.

В 16 регионах России урожай зерна в 2020 году стал рекордным в истории. Далее рассмотрим их в алфавитном порядке (для удобства).

Адыгея. Урожай зерна в 2020 г. составил 735 тыс. т. Прежний рекорд — 699 тыс. т в 2016 г.

Белгородская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 3903 тыс. т. Прежний рекорд — 3585 тыс. т в 2017 г.

Брянская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 2000 тыс. т. Прежний рекорд — 1715 тыс. т в 2017 г.

Воронежская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 6167 тыс. т. Прежний рекорд — 5664 тыс. т в 2017 г.

Кабардино-Балкария. Урожай зерна в 2020 г. составил 1193 тыс. т. Прежний рекорд — 1157 тыс. т в 2017 г.

Калининградская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 688 тыс. т. Прежний рекорд — 680 тыс. т в 2019 г.

Курская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 5761 тыс. т. Прежний рекорд — 5044 тыс. т в 2017 г.

Ленинградская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 161 тыс. т. Прежний рекорд — 146 тыс. т в 2015 и 2019 гг.

Липецкая область. Урожай зерна в 2020 г. составил 4277 тыс. т. Прежний рекорд — 3344 тыс. т в 2019 г.

Мордовия. Урожай зерна в 2020 г. составил 1622 тыс. т. Прежний рекорд — 1336 тыс. т в 2017 г.

Орловская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 4268 тыс. т. Прежний рекорд — 3673 тыс. т в 2019 г.

Рязанская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 2785 тыс. т. Прежний рекорд — примерно 2,1 млн т в 1973 г. (валовой показатель составил 2295 тыс. т, средний коэффициент пересчета для 1971-75 гг. — 0,93).

Северная Осетия. Урожай зерна в 2020 г. составил 827 тыс. т. Прежний рекорд — 791 тыс. т в 2019 г.

Тамбовская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 4883 тыс. т. Прежний рекорд — 4145 тыс. т в 2017 г.

Тульская область. Урожай зерна в 2020 г. составил 2577 тыс. т. Прежний рекорд — 2046 тыс. т в 1987 г.

Чеченская Республика. Урожай зерна в 2020 г. составил 458 тыс. т. Прежний рекорд, скорее всего, был зафиксирован в 1990 г.: тогда в Чечено-Ингушетии было собрано 515 тыс. т, при этом Ингушетия в середине 90-х собирала до 80 тыс. т (учёт отдельно по Чечне ведётся с 2003 г.).

Также можно отметить очень высокие результаты ещё 3 регионов:

Ростовская область — 12463 тыс. т, уступает только рекорду 2017 г. (13460 тыс. т),

Пензенская область — 3216 тыс. т, уступает только рекорду 1973 г. (примерно 3,4 млн т),

Татарстан — 5201 тыс. т, 4-й показатель в истории (рекорд 1997 г. — 6046 тыс. т).

Оперативные данные Росстата по сбору сельхозкультур в разрезе регионов:

https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13277