Ростагрокомплекс завершил модернизацию подмосковного молочного предприятия

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Предприятие по производству молочной продукции введено в эксплуатацию после проведенной реконструкции на территории Пушкинского городского округа Подмосковья.

Завершилась реконструкция цеха по производству молочной продукции на предприятии «Ростагрокомплекс». Оно является одним из трех экологических предприятий «Ростагроэкспорт» — крупнейшего производителя молочной продукции Подмосковья. Мощность производства после реконструкции составляет до 136 тонн готовой продукции в сутки.

Объём инвестиций в реализацию проекта составил 185 млн. рублей.

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Предприятие осуществляет производство цельномолочной продукции, в частности, известные глазированные сырки «картошка», а также творожную массу.

Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности предприятия на 5 тонн готовой продукции в сутки.

После реконструкции на предприятии создано 5 дополнительных рабочих мест.

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