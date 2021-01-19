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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Ростагрокомплекс завершил модернизацию подмосковного молочного предприятия

 © mcx.gov.ru

Предприятие по производству молочной продукции введено в эксплуатацию после проведенной реконструкции на территории Пушкинского городского округа Подмосковья.

Завершилась реконструкция цеха по производству молочной продукции на предприятии «Ростагрокомплекс». Оно является одним из трех экологических предприятий «Ростагроэкспорт» — крупнейшего производителя молочной продукции Подмосковья. Мощность производства после реконструкции составляет до 136 тонн готовой продукции в сутки.

Объём инвестиций в реализацию проекта составил 185 млн. рублей.

 © 360tv.ru

Предприятие осуществляет производство цельномолочной продукции, в частности, известные глазированные сырки «картошка», а также творожную массу.

Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности предприятия на 5 тонн готовой продукции в сутки.

После реконструкции на предприятии создано 5 дополнительных рабочих мест.

 © 360tv.ru
Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/re...edpriyatiya-po-proizvodstvu-moloch/

переработка молока, Московская область
  • Нет аватара nabludatel71
    19.01.2117:42:40

    Мне их нуга с фундуком очень нравится — уже года два это одна из моих любимых сладостей к чаю.

    #1222592
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