Локализация жд транспорта: как SKF идет по пути создания российских подшипников
Шведский концерн SKF подвел промежуточные итоги локализации железнодорожных кассетных подшипников в России: в 2020 году компания запустила серийное производство на уникальной линии термической обработки колец подшипников на собственном заводе в Тверской области. Инвестиции в проект составили свыше 700 млн рублей (8 млн евро), а объем выпуска может достигнуть 150 000 единиц продукции уже в следующем году. Такой объём спроса может быть обеспечен в ближайшее время, как только восстановится рынок железнодорожных перевозок.
SKF планомерно идет в сторону полной локализации производства в России:
- В 2019 году на предприятии была установлена новая линия индукционной закалки для колец буксовых подшипников SKF кассетного типа, которая стала уникальной в мире по двум параметрам: установленной мощности 3,6 МВт и производительности до 300 тыс. комплектов колец буксовых подшипников в год. Сегодня подшипники серийно выпускаются и поставляются ведущим производителям инновационных грузовых вагонов. Также ведётся подготовка к запуску производства подшипников по новой технологии для других видов подвижного состава.
- Для производства колец подшипников компания использует только российскую высококачественную сталь, которая соответствует высоким требованиям SKF.
- Технология инновационной индукционной поверхностной закалки, впервые в мире использованная при производстве подшипников для железнодорожного транспорта — уникальное преимущество компании. Ранее традиционная технология термообработки предусматривала использование специальных печей, что значительно менее эффективно и неэкологично.
Подшипники SKF известны своей высокой надежностью как в России, так и во всем мире. Переход на современный инновационный метод термической обработки колец подшипников в комбинации с использованием сверхчистой стали позволяет вывести качество буксовых узлов SKF на новый уровень и сделать их еще более надежными.
Алексей Шулепов, генеральный директор SKF в России и СНГ:«Позиция SKF с точки зрения локализации конечных продуктов заключается в том, что все комплектующие должны производиться в России и из российской стали. Например, пропуская этап локализации кольца и приступая сразу к работе над роликом, нельзя говорить о полной локализации. Тут мы идем последовательно. Только так можно создать локальный продукт, который будет менее подвержен макроэкономическим колебаниям и станет экономически интересен для собственников железнодорожных вагонов, ускоряя переход на более совершенные кассетные подшипники всей отрасли».
Так, современные буксовые подшипники в сравнении с более традиционными решениями имеют существенно больший межремонтный интервал, что дает возможность оптимизировать жизненный цикл подвижного состава, а также позволяет говорить не только о развитии локального производства, но и о модернизации железнодорожной отрасли в целом, что в долгосрочной перспективе интересно всем участникам процесса. Более того, по данным РЖД, у грузовых вагонов с буксовыми подшипниками кассетного типа количество отцепок по отказам буксовых узлов в несколько раз меньше, чем у вагонов с традиционными роликовыми подшипниками, а разница в пробеге достигает +70%. Все это обеспечивает поддержку Правительства РФ в данном вопросе — сегодня технология производства современных буксовых подшипников утверждена в перечне распоряжения Правительства РФ от 3143-р от 28.11.2020 в качестве предмета для заключения специальных инвестиционных контрактов.
Читайте также...
- Производство медицинских изделий и средств индивидуальной защиты Кимрской фабрики им. Горького
- В России локализуют производство препаратов для лечения гемофилии и рассеянного склероза
- Норси-Транс и Huawei договорились о запуске производства оборудования в России
20.01.2121:11:15
20.01.2123:10:53