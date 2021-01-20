Локализация жд транспорта: как SKF идет по пути создания российских подшипников

Шведский концерн SKF подвел промежуточные итоги локализации железнодорожных кассетных подшипников в России: в 2020 году компания запустила серийное производство на уникальной линии термической обработки колец подшипников на собственном заводе в Тверской области. Инвестиции в проект составили свыше 700 млн рублей (8 млн евро), а объем выпуска может достигнуть 150 000 единиц продукции уже в следующем году. Такой объём спроса может быть обеспечен в ближайшее время, как только восстановится рынок железнодорожных перевозок.

SKF планомерно идет в сторону полной локализации производства в России:

В 2019 году на предприятии была установлена новая линия индукционной закалки для колец буксовых подшипников SKF кассетного типа, которая стала уникальной в мире по двум параметрам: установленной мощности 3,6 МВт и производительности до 300 тыс. комплектов колец буксовых подшипников в год. Сегодня подшипники серийно выпускаются и поставляются ведущим производителям инновационных грузовых вагонов. Также ведётся подготовка к запуску производства подшипников по новой технологии для других видов подвижного состава.

Для производства колец подшипников компания использует только российскую высококачественную сталь, которая соответствует высоким требованиям SKF.

Технология инновационной индукционной поверхностной закалки, впервые в мире использованная при производстве подшипников для железнодорожного транспорта — уникальное преимущество компании. Ранее традиционная технология термообработки предусматривала использование специальных печей, что значительно менее эффективно и неэкологично.

Подшипники SKF известны своей высокой надежностью как в России, так и во всем мире. Переход на современный инновационный метод термической обработки колец подшипников в комбинации с использованием сверхчистой стали позволяет вывести качество буксовых узлов SKF на новый уровень и сделать их еще более надежными.

Алексей Шулепов, генеральный директор SKF в России и СНГ:«Позиция SKF с точки зрения локализации конечных продуктов заключается в том, что все комплектующие должны производиться в России и из российской стали. Например, пропуская этап локализации кольца и приступая сразу к работе над роликом, нельзя говорить о полной локализации. Тут мы идем последовательно. Только так можно создать локальный продукт, который будет менее подвержен макроэкономическим колебаниям и станет экономически интересен для собственников железнодорожных вагонов, ускоряя переход на более совершенные кассетные подшипники всей отрасли».

Так, современные буксовые подшипники в сравнении с более традиционными решениями имеют существенно больший межремонтный интервал, что дает возможность оптимизировать жизненный цикл подвижного состава, а также позволяет говорить не только о развитии локального производства, но и о модернизации железнодорожной отрасли в целом, что в долгосрочной перспективе интересно всем участникам процесса. Более того, по данным РЖД, у грузовых вагонов с буксовыми подшипниками кассетного типа количество отцепок по отказам буксовых узлов в несколько раз меньше, чем у вагонов с традиционными роликовыми подшипниками, а разница в пробеге достигает +70%. Все это обеспечивает поддержку Правительства РФ в данном вопросе — сегодня технология производства современных буксовых подшипников утверждена в перечне распоряжения Правительства РФ от 3143-р от 28.11.2020 в качестве предмета для заключения специальных инвестиционных контрактов.