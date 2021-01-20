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Производство

Локализация жд транспорта: как SKF идет по пути создания российских подшипников

Шведский концерн SKF подвел промежуточные итоги локализации железнодорожных кассетных подшипников в России: в 2020 году компания запустила серийное производство на уникальной линии термической обработки колец подшипников на собственном заводе в Тверской области. Инвестиции в проект составили свыше 700 млн рублей (8 млн евро), а объем выпуска может достигнуть 150 000 единиц продукции уже в следующем году. Такой объём спроса может быть обеспечен в ближайшее время, как только восстановится рынок железнодорожных перевозок.

SKF планомерно идет в сторону полной локализации производства в России:

  • В 2019 году на предприятии была установлена новая линия индукционной закалки для колец буксовых подшипников SKF кассетного типа, которая стала уникальной в мире по двум параметрам: установленной мощности 3,6 МВт и производительности до 300 тыс. комплектов колец буксовых подшипников в год. Сегодня подшипники серийно выпускаются и поставляются ведущим производителям инновационных грузовых вагонов. Также ведётся подготовка к запуску производства подшипников по новой технологии для других видов подвижного состава.
  • Для производства колец подшипников компания использует только российскую высококачественную сталь, которая соответствует высоким требованиям SKF.
  • Технология инновационной индукционной поверхностной закалки, впервые в мире использованная при производстве подшипников для железнодорожного транспорта — уникальное преимущество компании. Ранее традиционная технология термообработки предусматривала использование специальных печей, что значительно менее эффективно и неэкологично.

Подшипники SKF известны своей высокой надежностью как в России, так и во всем мире. Переход на современный инновационный метод термической обработки колец подшипников в комбинации с использованием сверхчистой стали позволяет вывести качество буксовых узлов SKF на новый уровень и сделать их еще более надежными.

Алексей Шулепов, генеральный директор SKF в России и СНГ:«Позиция SKF с точки зрения локализации конечных продуктов заключается в том, что все комплектующие должны производиться в России и из российской стали. Например, пропуская этап локализации кольца и приступая сразу к работе над роликом, нельзя говорить о полной локализации. Тут мы идем последовательно. Только так можно создать локальный продукт, который будет менее подвержен макроэкономическим колебаниям и станет экономически интересен для собственников железнодорожных вагонов, ускоряя переход на более совершенные кассетные подшипники всей отрасли».

Так, современные буксовые подшипники в сравнении с более традиционными решениями имеют существенно больший межремонтный интервал, что дает возможность оптимизировать жизненный цикл подвижного состава, а также позволяет говорить не только о развитии локального производства, но и о модернизации железнодорожной отрасли в целом, что в долгосрочной перспективе интересно всем участникам процесса. Более того, по данным РЖД, у грузовых вагонов с буксовыми подшипниками кассетного типа количество отцепок по отказам буксовых узлов в несколько раз меньше, чем у вагонов с традиционными роликовыми подшипниками, а разница в пробеге достигает +70%. Все это обеспечивает поддержку Правительства РФ в данном вопросе — сегодня технология производства современных буксовых подшипников утверждена в перечне распоряжения Правительства РФ от 3143-р от 28.11.2020 в качестве предмета для заключения специальных инвестиционных контрактов.
Источник: http://www.mashportal.ru/company_news-59456.aspx

локализация, производство, Тверская область
  • Нет аватара vlad_i_slav
    20.01.2121:11:15

    Хорошо, конечно, написано. Только так и не сказано когда полная локализованная серия пойдет.

    Буксы жд-вагонов — это стратегическое производство. Мелочь, казалось бы — подшипник в буксе — но влияние на экономику жд-перевозок просто колоссальное.

    Отредактировано: vlad_i_slav~21:13 20.01.21
    #1222711
  • Нет аватара Инженер2015
    20.01.2123:10:53

    молодцы в правительстве что ввели специальные инвестконтракты    

    без этого стимулов у иностранцев передавать технологии и локализовать производство было бы меньше

    #1222724
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