«Галичский автокрановый завод» выпустил новый кран-манипулятор на шасси КАМАЗ

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АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», представило новую модель крана-манипулятора КМУ-150 ГАЛИЧАНИН на базе седельного тягача КАМАЗ-43118-50 (6×6).

Новая модель имеет возможность оснащения в трех вариантах комплектации, а именно в базовой комплектации КРАН, в комплектации КРАН-ПОДЪЕМНИК, а также в комплектации КРАН-ПОДЪЕМНИК-БУРИЛЬНАЯ МАШИНА .

Новая КМУ является очередной моделью крана-манипулятора КМУ-150 ГАЛИЧАНИН на базе седельного тягача КАМАЗ-43118-50.

Ранее завод освоил выпуск кран-манипулятора тросового КМА-150-4 на базе автомобильного шасси KAMAЗ-43118 (6×6) ЕВРО-5.

В настоящее время завод выпускает 7 моделей кран-манипуляторов грузоподъемностью 7 тонн на базе автомобилей KAMAЗ-65115 (6×4), KAMAЗ-65117 (6×4), KAMAЗ-43118 (6×6).