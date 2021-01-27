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Транспорт и логистика

В Свердловскую область поступила 71 новая машина скорой помощи

 © pravdaurfo.ru

На станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска поступил 71 новый автомобиль.

Как сообщили в правительстве Свердловской области, обновление автопарка проходит в рамках перехода службы на аутсорсинг. Известно, что 20 из указанных транспортных средств поступили в Каменск-Уральский, запустить их в работу планируется с 1 февраля.
Источник: https://pravdaurfo.ru/news/196966-v...-oblast-postupila-71-novaya-mashina

Свердловская область, СМП
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