В Свердловскую область поступила 71 новая машина скорой помощи
На станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска поступил 71 новый автомобиль.
Как сообщили в правительстве Свердловской области, обновление автопарка проходит в рамках перехода службы на аутсорсинг. Известно, что 20 из указанных транспортных средств поступили в Каменск-Уральский, запустить их в работу планируется с 1 февраля.
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