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Фотофакты

В Мурманской области продолжается строительство «Кольской верфи»

 © sun9-28.userapi.com

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений — якорный проект ТОР «Столица Арктики» с объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей.

Сейчас на площадке работают 15 000 человек, каждый пятнадцатый — мурманчанин.После трансформации МГТУ в вуз арктических компетенций число северян, задействованных в таких масштабных проектах, радикально увеличится.

Верфь имеет 2 сухих дока, ее территория более 150 га.

Размеры двух сухих доков: длина 400, ширина 175 и высота стенок 20 метров. Это будут крупнейшие сухие доки в России. И строящийся док ССК «Звезда», и имеющийся док завода Залив имеют меньшие размеры. Размеры платформ: длина 324 метра, ширина 153 метра, высота 30 метров. Общая масса платформы с оборудованием СПГ составит 600 тыс. тонн, объем резервуаров СПГ 230 тыс. м3, объем резервуаров газоконденсата 75 тыс. м3.

Завод имеет причальный фронт протяженностью 1290 метров, который включает шесть причалов, в том числе достроечную набережную длиной 384 м, которая предназначена для достроечных и пусконаладочных работ. С учетом достроечной набережной мощности ЦСКМС позволят одновременно изготавливать три платформы для сжижения природного газа.

 © murman.tv

 © sun9-12.userapi.com

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 © sun9-26.userapi.com

 © sun9-72.userapi.com

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Источник: https://vk.com/club150173956?w=wall...7114_457251835%2Fwall-150173956_758

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строительство, Белокаменка, Кольская верфь, Мурманская область
  • Нет аватара termometrix
    28.01.2111:36:17

    Видеорепортаж со стройки

    https://murman....skih-soruzheniy

    Проект Кольской верфи

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: termometrix~14:22 28.01.21
    #1223440
  • Katamaran Katamaran
    28.01.2114:17:33

    Кольская верфь — это другое?

    #1223454
    • Нет аватара termometrix
      28.01.2114:21:59

      Это не другое,просто я допустил ошибку в названии.Кольская верфь.Та самая.

      Отредактировано: termometrix~15:14 28.01.21
      #1223456
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