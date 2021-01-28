В Мурманской области продолжается строительство «Кольской верфи»

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Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений — якорный проект ТОР «Столица Арктики» с объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей.

Сейчас на площадке работают 15 000 человек, каждый пятнадцатый — мурманчанин.После трансформации МГТУ в вуз арктических компетенций число северян, задействованных в таких масштабных проектах, радикально увеличится.

Верфь имеет 2 сухих дока, ее территория более 150 га.

Размеры двух сухих доков: длина 400, ширина 175 и высота стенок 20 метров. Это будут крупнейшие сухие доки в России. И строящийся док ССК «Звезда», и имеющийся док завода Залив имеют меньшие размеры. Размеры платформ: длина 324 метра, ширина 153 метра, высота 30 метров. Общая масса платформы с оборудованием СПГ составит 600 тыс. тонн, объем резервуаров СПГ 230 тыс. м3, объем резервуаров газоконденсата 75 тыс. м3.

Завод имеет причальный фронт протяженностью 1290 метров, который включает шесть причалов, в том числе достроечную набережную длиной 384 м, которая предназначена для достроечных и пусконаладочных работ. С учетом достроечной набережной мощности ЦСКМС позволят одновременно изготавливать три платформы для сжижения природного газа.

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