Нетопливный экспорт России в 2020 г. достиг рекорда в 169 млрд долларов

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Нетопливный экспорт России в 2020 г., по предварительным данным, составил 169,4 млрд долл., увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Это стало новым рекордом, значительно превзошедшим прежний пик — 162,6 млрд долл. в 2018 г. Последующие уточнения могут повысить рекорд до 170 млрд долл. Кроме того, ещё 0,55 млрд долл. составил экспорт рыбы и морепродуктов, оформленных вне зон таможенного контроля (учитывается Росстатом).

Основными статьями нетопливного экспорта России, помимо вооружений, авиатехники и компонентов ядерного топлива, данные по которым учтены в общих итогах, но не публикуются отдельно, в 2020 г. были:

золото — 18,54 млрд долл. (+222%),

зерно — 10,13 млрд долл. (+28%),

платиноиды — 7,84 млрд долл. (+53%),

минеральные удобрения — 7 млрд долл. (-17%),

стальной прокат — 6,55 млрд долл. (-4,1%),

сталь — 5,04 млрд долл. (-21%),

медь — 4,64 млрд долл. (+12%),

пиломатериалы — 4,45 млрд долл. (-3,7%),

алюминий — 4,22 млрд долл. (-9,1%),

растительные масла — 3,94 млрд долл. (+24%),

алмазы — 2,91 млрд долл. (-12,2%),

рыба — 2,37 млрд долл. (-5,3%),

полимеры — 2,3 млрд долл. (+37%),

турбодвигатели и газовые турбины — 2,07 млрд долл. (-12%),

железная руда — 1,98 млрд долл. (-5,4%),

бумага и картон — 1,93 млрд долл. (-5,6%),

никель — 1,86 млрд долл. (+1,2%),

автомобили — 1,85 млрд долл. (-27%),

стальные трубы — 1,83 млрд долл. (-12%),

маслосемена — 1,68 млрд долл. (+70%),

ракообразные — 1,67 млрд долл. (+5,8%),

руды и концентраты цветных металлов — 1,48 млрд долл. (+30%),

продукция из пластмасс — 1,48 млрд долл. (+7,3%),

корма — 1,45 млрд долл. (+15%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:167539154454892:NO