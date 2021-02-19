На Зеленодольском заводе заложили тринадцатый катер «Грачонок»
19 февраля корабелы Зеленодольского завода имени А.М. Горького заложили корпус серийного катера специального назначения проекта 21980.
Строительство катеров специального назначения проекта 21980 ведется на предприятии с 2008 года. На данный момент заказчику уже сданы 10 единиц данного проекта. Заложенный 19 февраля катер стал тринадцатым в серии.
Катера специального назначения проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ Российской Федерации.
Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют им решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения.
Катер специального назначения проекта 21980 (шифр «Грачонок») — справка
Разработчик проекта — КБ «Вымпел»
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
Читайте также...
- Каспийской флотилии передали противодиверсионный «Грачонок»
- Состоялась церемонии подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере «Юнармеец Дагестана»
- «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» открыл участки гравировки и сборки пультов