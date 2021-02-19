На Зеленодольском заводе заложили тринадцатый катер «Грачонок»

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19 февраля корабелы Зеленодольского завода имени А.М. Горького заложили корпус серийного катера специального назначения проекта 21980.

Строительство катеров специального назначения проекта 21980 ведется на предприятии с 2008 года. На данный момент заказчику уже сданы 10 единиц данного проекта. Заложенный 19 февраля катер стал тринадцатым в серии.

Катера специального назначения проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ Российской Федерации.

Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют им решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения.

Катер специального назначения проекта 21980 (шифр «Грачонок») — справка

Разработчик проекта — КБ «Вымпел»

Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м

Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м

Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.