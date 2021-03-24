ОДК открыла новый зарубежный сервисный центр
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха открыла на территории иностранного заказчика новый сервисный центр для ремонта двигателей. На базе заказчика установлено все необходимое для ремонта оборудование, оснастка и инструмент. Это позволит обслуживать технику без транспортировки на базу производителя.
РД-33МК
Четыре специалиста ММП имени В.В. Чернышева (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) уже прошли дополнительную переподготовку и заменили модуль камеры сгорания двигателя РД-33МК на территории эксплуатирующей организации.
«Ранее при наличии повреждений камеры сгорания двигатель для ремонта направлялся на предприятие-изготовитель, что в общей сложности занимало более шести месяцев. Выполнение работ по технологическим процессам модульного ремонта позволило сократить сроки ремонта до 3-х недель», — сообщил начальник цеха эксплуатации Юрий Желнов.
РД-33МК
Конструкция двигателя РД-33МК, предназначенного для самолетов семейства МиГ-29, позволяет проводить крупноузловую замену отдельных элементов двигателя. Для замены модуля основной камеры сгорания необходимо было выполнить демонтаж ряда других модулей, что само по себе является ювелирной работой и требует особой точности.
Восстановленный по уникальной технологии двигатель успешно прошел наземные испытания в составе самолета и обеспечил более 20 часов летной эксплуатации без замечаний.
В настоящее время АО «ММП имени В.В.Чернышева» расширяет географию сервисных центров, работы по модульному ремонту двигателей являются приоритетным направлением деятельности службы эксплуатации предприятия.
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24.03.2119:37:43
24.03.2123:16:46