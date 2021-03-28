Дороги России. Обзор дорожного строительства

Обзор дорожных проектов, ранее не опубликованных на сайте

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На трассе М-5 в Челябинской области открыт новый четырёхполосный участок.

По заказу ФКУ УпрДор «Южный Урал» реконструирован участок трассы возле Чебаркуля в Челябинской области. 23 декабря на нём открыли движение. Первой по расширенной трассе прошла колонна дорожной техники.

Двухполосный отрезок км 1790 — км 1799 в районе Чебаркуля уже давно не справлялся с интенсивностью движения: в сутки здесь проезжает более десяти тысяч автомобилей.

Вместо двух полос на реконструированном участке теперь четыре. Пропускная способность увеличилась в четыре раза.

Трассу не просто расширили. Дорожники проделали большой объём работ:

• проезжую часть расширили до четырёх полос — пропускная способность увеличилась до семи тысяч автомобилей в час,

• на пересечении с региональной дорогой в районе села Сарафаново возвели двухуровневую развязку,

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• построили 12 км линии освещения,

• обустроили три площадки для отдыха водителей и автобусные остановки,

• установили пункт весогабаритного контроля, информационное табло и надземный пешеходный переход,

• устроили 35 км барьерного ограждения.

Верхний слой уложили из цементобетона. У такого покрытия большой срок службы, также оно устойчиво к деформациям.

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© pchela.news

Основа из цемента практически не подвержена температурным воздействиям, летом на ней не будет колей. Цементобетонное покрытие долговечно, срок его службы — 12 лет.

Такое покрытие применяется впервые на Урале.

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© pchela.news

Теперь трасса — современная и безопасная. Относится к категории IB и справится даже с перспективной интенсивностью движения. К 2024 году до четырёх полос планируется расширить ещё 61 км «Урала», а к 2022 четырёхполосной на всём протяжении станет дорога между Челябинском и Екатеринбургом.

В Пермском крае завершился ремонт дороги «Голдыри-Орда-Октябрьский», соединяющей Кунгурский, Ординский и Уинский районы и г. Октябрьский

Работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ремонту, повысилась транспортная доступность территорий, где сегодня проживает свыше 90 тыс. чел.

Ремонт этой дороги имеет очень важное значение, поскольку он позволил повысить транспортную связь не только с ближайшими районами, но и с Башкирией и Свердловской областью.

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Общая протяженность отремонтированной дороги превышает 90 км, в порядок приведено за 2 года 76 км. Ремонтировали трассу в два этапа: в 2019 и 2020 годах. В прошлом году был приведен в порядок участок длиной 36 км, деньги были направлены из регионального бюджета. В этом году работы велись на участке длиной 40 км. Этот объект стал самым протяженным среди всех дорог нацпроекта 2020 года.

Силами подрядной организации ООО «АБЗ № 1» на протяжении всей трассы за два года был проведен комплексный ремонт: выполнено фрезерование старого покрытия, устранены ямы и неровности, уложен новый асфальт. Также рабочие укрепили обочины и съезды, восстановили заездные карманы, обустроили площадки на автобусных остановках, отремонтировали бордюры, нанесли дорожную разметку.

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Ремонт позволил решить сразу несколько транспортных проблем. Во-первых, именно по этой дороге жители округа добираются до больницы в Кунгурский район, где сегодня помощь оказывают ряд узких специалистов, в том числе там расположено родильное отделение. Во-вторых, это единственная дорога, которая соединяет Октябрьский с краевой столицей, а также с соседними регионами, что позволяет наладить поставку строительных материалов. В-третьих, в ближайшие районы ездит большое количество студентов и школьников, по этой трассе регулярно курсируют автобусные маршруты

Завершено строительство моста через р. Зеркальная в Кавалеровском районе Приморского края

АО «Примавтодор» закончил возведение мостового перехода через реку Зеркальная в Кавалеровском районе. Мост рассчитан под современные нагрузки — 14 тонн на каждую ось.

«Нам пришлось переделывать все металлические конструкции, которые были смонтированы предыдущим подрядчиком неправильно. Смонтировали плиты перекрытий, сделали устройство цоколей, металлических лотков. Положили выравнивающий слой, защитный, гидроизоляцию», — рассказал директор филиала «Мостостроительный» Александр Якубенко.

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Как подчеркнул генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов, мостовой переход возвели в короткие сроки: «Мост долгожданный, его ждали водители и жители Кавалеровского района. Строительство началось в 2017 году, но по различным причинам останавливалось. В этом году наши филиалы зашли на объект и в короткие сроки завершили работы».

Объект построили полностью из материалов, произведенных Примавтодором, — это металлические балки пролетных строений, железобетонные конструкции, сваи и многое другое.

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После завершения строительства нового моста на Зеркальной специалисты приступили к демонтажу старого аварийного.

В Калужской области капитально отремонтировали 28 км трассы А-130

Речь об участке с 215 по 243 км, который проходит по территории Юхновского и Мосальского районов.

По заказу ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск специалисты подрядной организации переустроили существующие коммуникации, дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали пересечения и примыкания к федеральной трассе, а также систему водоотвода. Кроме того, на участке установили новое барьерное ограждение и сигнальные столбики, заменили дорожные знаки и нанесли разметку.

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Для обеспечения лучшей видимости было предусмотрено исправление продольного профиля дороги. С той же целью в населенных пунктах Долгое и Калугово смонтировали новые линии искусственного электроосвещения. Для комфорта жителей этих деревень построили пешеходные дорожки и тротуары, а также отремонтировали автобусные остановки.

А в деревнях Рыляки (218-й км) и Барсуки (227-й км) устроили световую проекцию над пешеходными переходами, что сделает их максимально заметными и безопасными. Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть. Таким образом, создается световой коридор, дублирующий «зебру». Он заметен для водителей с расстояния 100-150 м и при любой погоде.

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Добавим, что в 2020 году по заказу ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск в регионе отремонтировано более 70 км федеральных трасс.

В Куменском районе Кировской области отремонтировали мост через реку Быстрица

В Кумёнском районе состоялась приемка отремонтированного моста через реку Быстрица, который находится на автомобильной дороге Киров — Малмыж — Вятские Поляны.

Этот мост построен в 1999 году и не ремонтировался. За это время на мосту разрушилась пешеходная часть, на некоторых участках отсутствовало перильное ограждение, на дорожном покрытии были многочисленные ямы.

© kirovreg.ru

Для приведения моста в нормативное состояние из областного бюджета было выделено 40 млн рублей. Подрядчик выполнил устройство шкафных стенок, подферменных площадок, сделал гидроизоляцию и лестничные проходы. Отремонтированы и усилены балки пролетных строений, установлены закладные детали под барьерное ограждение, устроена новая система водоотвода, укреплены откосы регуляционных сооружений, полностью заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, — рассказал Владимир Сон.

© kirovreg.ru

Протяженность моста составляет 77 метров. Мост через реку Быстрица Куменского района стал последним, пятым, объектом, который отремонтирован в 2020 году в рамках программы «Развитие транспортной системы». Работы в этом году проводились в Сунском (мост через реку Суна), Нолинском (мост через реку Кырчанку), Зуевском (мост реку Коса) и Даровском районах (мост через реку Вонданка). Все объекты завершены в сроки, предусмотренные проектной документацией.

В Сунском районе Кировской области отремонтирован мост через реку Суна

В Сунском районе состоялась приемка отремонтированного моста через реку Суна. Мост через реку Суна был построен в 1987 году, и находился в эксплуатации 33 года. За это время на мосту обветшала пешеходная часть, на некоторых участках отсутствовало перильное ограждение, на дорожном покрытии были многочисленные ямы.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

На региональной сети автодорог в Кировской области проходит ежегодное обследование мостовых сооружений, оценивается состояние мостов. Для включения в региональную программу и проведения ремонта выбираются объекты по степени изношенности и последнего ремонта.

Длина моста составляет 69 метров. Для удобства и безопасности граждан подрядчик «МостСтрой» расширил тротуарную часть, а также заменил все разрушившиеся конструкции моста. Выполнен полный комплекс работ: проведен ремонт и усиление пролетных строений, промежуточных опор, проведено переустройство береговых опор, ригелей и шкафных стенок, переходных плит. Проведено устройство подферменных площадок, карнизных сливов, проведено сопряжение моста с насыпью подходов, укреплены откосы регуляционных сооружений, на дорожной части полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлено перильное и барьерное ограждение.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

Гарантия на ремонтные работы — восемь лет, но он прослужит как минимум 25. Стоимость ремонта моста через Суну составила 37 млн рублей.

В Курагинском районе Красноярского края отремонтирована дорога «Саяны»

В этом году в Курагинском районе отремонтированы участки автодорог «Саяны» и Курагино — Черемшанка.

© krskstate.ru

На дороге «Саяны» специалисты работали два года. В прошлом сезоне отремонтировали асфальтобетонное покрытие и примыкания на участке с 78 по 82 км, установили знаки, нанесли горизонтальную разметку. В текущем году аналогичную работу провели на участке с 59 по 63 км.Автомобильная дорога «Саяны» связывает Красноярск с южными и восточными районами края. Это важнейшая транспортная артерия протяжённостью около 400 км, которую можно считать региональным дублёром федеральной трассы Р257 «Енисей».

На дороге Курагино — Черемшанка также ремонтировали два года. В прошлом сезоне на 35-м км трассы обновили 400 метров дороги и порядка 4 км на участке с 40,2 по 50 км. В текущем году на этом же отрезке специалисты восстановили оставшиеся 6 км покрытия переходного типа. На участке провели водоотвод, установили барьерное ограждение, укрепили обочины и обустроили знаковую информацию.

Курагино — Черемшанка пролегает через 10 населённых пунктов, поэтому движение здесь интенсивное. Дорога популярна не только среди жителей прилегающих сельсоветов, но и используется для нужд местных предприятий.

В Ужурском районе Красноярского края отремонтировали 21 километр дорожного покрытия

В Ужурском районе специалисты восстановили порядка 21 км покрытия на четырех региональных маршрутах. На ремонт было потрачено более 194 млн рублей.

Введены в эксплуатацию участки автодорог «Подъезд к Арабкаево» и Шарыпово — Ужур — Балахта. Ремонт здесь идет с прошлого года. На участке с 2,8 по 10,9 км подъезда к Арабкаево восстановили 5,6 км асфальтобетонного покрытия. На участках с 51 по 58,5 км автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта — 4 км, обустроили две автобусные остановки.

© krskstate.ru

Летом 2020 года дорожники ввели в эксплуатацию ещё три объекта в Ужурском районе. Трассу Ачинск — Ужур — Троицкое закончили ремонтировать на участке со 132 по 139 км, в текущем сезоне здесь сдали 6,1 км асфальтобетонного покрытия. На участке со 113,9 по 119,5 км автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта дорожники восстановили 3,1 км покрытия. На участке с 10,4 по 17,4 км автодороги Кулун — Корнилово работы продолжатся в 2021 году. К осени здесь сдали 2 км, в следующем сезоне дорожникам предстоит восстановить оставшиеся 5 км асфальтобетонного покрытия.

«Эти маршруты не ремонтировались уже более 15 лет. Здесь проводился ямочный ремонт, работы по содержанию, но комплексный ремонт удалось запланировать только благодаря нацпроекту, — отметил Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ „КрУДор“. — Среди направлений можно выделить трассы Шарыпово — Ужур — Балахта и Ачинск — Ужур — Троицкое. Это так называемые транспортные межрайонные коридоры. Здесь было много жалоб на разбитую дорогу от жителей близлежащих поселков, от водителей рейсовых автобусов и большегрузов. Нагрузка на дорожное покрытие довольно высокая, поэтому требовалось его восстановление и укрепление».

В Ростовском районе Ярославской области завершена реконструкция моста и участка дороги от села Савинского до фермы

Завершена реконструкция моста и участка дороги Савинское — Осиновицы — Бородино — Левково в Ростовском муниципальном районе. Работы проведены в рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоимость проекта — 44,6 миллиона рублей.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

Средства этой областной программы направляются на реализацию мероприятий по развитию подъездных дорог к предприятиям агропромышленного комплекса и социальным объектам на селе, что существенно влияет на качество жизни в отдаленных населенных пунктах и положительно сказывается на развитии объектов агропромышленного комплекса.

В ходе реконструкции специалисты подрядной организации АО «Ярдормост» выполнили демонтаж аварийного моста и возвели новый, соответствующий всем требованиям безопасности. Протяженность объекта — более 20 метров.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

На почти километровом отрезке дороги уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. Кроме того, смонтировано более 400 погонных метров барьерного ограждения, обновлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка.

В Тверской области по нацпроекту завершён ремонт участка автодороги Дубна — Кимры — Горицы

В Тверской области в 2022 году будет полностью завершён ремонт автодороги опорной дорожной сети Дубна — Кимры — Горицы, который проводится в рамках реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году отремонтирован и введён в эксплуатацию участок протяжённостью 20 км от села Горицы в сторону города Кимры.

В процессе работ на объекте отфрезеровано существующее покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластиком.

© region.tver.ru

© region.tver.ru

Общая протяженность автомобильной дороги составляет 60,6 км. Она соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона. В следующем году работы продолжат и отремонтируют еще 27 км трассы.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтировано 153,6 километра автодорог регионального значения: это участки автодорог Осташков — Селижарово — Ржев, Красномайский — Фирово, Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, Торжок — Осташков, Дубна — Кимры — Горицы, Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское, «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино.

© region.tver.ru

© region.tver.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS и artal

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