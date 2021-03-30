Ил-112 В совершил второй полет

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30 марта продолжилась программа летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. Полет осуществлялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено.

«С момента первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с Министерством обороны. Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12-ти самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолётах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия», — заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112 В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Ключевым преимуществом самолета является возможность автономной эксплуатации с необорудованных аэродромов и грунтовых полос. Ил-112 В сможет работать в самых сложных климатических условиях. Крейсерская скорость — 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой — 1200 километров.

Ил-112 В будет оснащаться отечественными комплектующими. Большая часть из них изготавливается структурами Госкорпорации Ростех: двигатели созданы Объединенной двигателестроительной корпорацией, систему автоматизированного управления поставляет КРЭТ, а шасси, элементы гидравлики и система электроснабжения — разработки холдинга «Технодинамика».

Самолет проектировался с использованием передовых цифровых технологий и оснащен самыми современными бортовыми системами российского производства. Пилотажно-навигационное оборудование обеспечит возможность автоматического захода на посадку на категорированные аэродромы по минимуму II категории ИКАО и ручной заход на посадку на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы.

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