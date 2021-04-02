Конструкторское бюро Росатома отгрузило оборудование на зарубежные АЭС

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АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило комплекты запасных частей для главных циркуляционных насосов атомных электростанций Чехии и Китая.

Для проведения планово-предупредительных ремонтов насосного оборудования первого контура на АЭС «Темелин» (Чехия) отгружены комплектующие для ГЦН-195. В Китай на Тяньваньскую атомную электростанцию отправлены запасные части (фланцы, трубы, болты, кольца) главных циркуляционных насосных агрегатов ГЦНА-1391, которые используются на энергоблоках первой очереди ТАЭС с реакторами ВВЭР-1000.

Главные циркуляционные насосы — важная и неотъемлемая часть реакторной установки: они обеспечивают интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом контуре реактора. От надежной и бесперебойной работы этих агрегатов напрямую зависит безопасность любой атомной станции.

ЦКБМ является единственным российским разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для водо-водяных реакторов (ВВЭР). Предприятие располагает уникальным комплексом для проведения полномасштабных испытаний насосного оборудования в условиях, имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя). Вся продукция предприятия, поставляемая на АЭС, проходит обязательные испытания в различных режимах, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять неисправности. ЦКБМ осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами.

«Центральное конструкторское бюро машиностроения» (основано в 1945 году) — одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом», располагающее многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. ЦКБМ является разработчиком и изготовителем ГЦНА для ВВЭР, проектирует и производит герметичные, консольные, питательные, аварийные насосы для атомных станций и широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. Также ЦКБМ предлагает технологические решения в области тепловой энергетики, газнефтехимии (СПГ-технологии), судостроения и оборудования заводов по переработке ТБО.