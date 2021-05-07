Калужское ООО «Русский сыр» запустило на полную мощность животноводческий комплекс

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6 мая в селе Закрутое Куйбышевского района Калужской области состоялся торжественный пуск на полную мощность животноводческого комплекса ООО «Русский сыр», рассчитанного на содержание 3100 голов молочного стада.

Группа компаний ООО «Русский сыр» специализируется на производстве твердых, полутвердых и рассольных сыров, сливочного масла и сгущенного молока. В производстве уже используется молоко, в том числе с собственной фермы в Куйбышевском районе.

Общая сумма инвестиций в проект составила 3,43 млрд. рублей, из которых 1,55 млрд — средства самого инвестора.

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В селе Закрутое компания реализовала инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3100 голов. В 2019 году завершено строительство первой очереди животноводческого комплекса на 1450 голов основного стада. В 2020 году введены в эксплуатацию вторая очередь комплекса на 1650 голов основного стада, а также ферма по выращиванию нетелей с проектной мощностью 3500 голов крупного рогатого скота, комбикормовый цех и зерносушильный комплекс.

В настоящее время на территории Кировского района уже строится новый комплекс, первая очередь которого будет введена в эксплуатацию не позднее 3 квартала 2021 года. Кроме того, планируется увеличение до 7000 голов производственной мощности фермы по выращиванию нетелей.

Животноводческий комплекс ООО «Русский сыр» на сегодняшний день является самой крупной организацией в Куйбышевском районе. Благодаря компании в муниципалитете значительно выросло количество рабочих мест, развивается социальная и экономическая сфера. «Это локомотив, который вытаскивает всё муниципальное образование. Спасибо всем, кто участвовал в создании этого предприятия», — сообщили на открытии животноводческого комплекс.

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