При бурении скважин на шельфе Сахалина начато использование отечественных труб компании ТМК

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Обсадная колонна из труб с премиальными резьбовыми соединениями производства Трубной Металлургической Компании (ТМК) была успешно применена в скважине на морской стационарной платформе «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта «Сахалин-1».

Трубы диаметром 168,28 мм были произведены на Орском машиностроительном заводе (ОМЗ), входящем в ТМК, в условиях комплексного трехстороннего контроля качества, в том числе с участием сторонних независимых инспекторов. Для производства труб использовалась стальная заготовка производства Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), также входящего в ТМК.

«Успешное применение трубной продукции ТМК — это подтверждение высокой эффективности премиальных трубных решений, которые мы предлагаем нашим потребителям. Мы гордимся тем, что этот успех еще раз доказал наши компетенции в производстве продукции мирового уровня», — отметил заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

Проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями и представляет собой яркий пример применения передовых технологий и наилучших практик управления проектами для освоения запасов углеводородов в суровых климатических и логистических условиях.