Площадь виноградников в Крыму увеличили в три раза
С 2014 по 2021 годы заложено почти 4 000 га новых насаждений. В 2020 году, в результате изменения качественной структуры виноградников, валовый сбор увеличен на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г и составляет 100,82 тысяч тонн при урожайности 6,36 т/га.
За последние семь лет предприятия получили господдержку в сумме 2 млрд 256 млн рублей. На 2021 год предусмотрено финансирование на предоставление субсидий в отрасли виноградарства в размере 446,75 млн рублей.
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