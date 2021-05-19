Площадь виноградников в Крыму увеличили в три раза

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С 2014 по 2021 годы заложено почти 4 000 га новых насаждений. В 2020 году, в результате изменения качественной структуры виноградников, валовый сбор увеличен на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г и составляет 100,82 тысяч тонн при урожайности 6,36 т/га.

За последние семь лет предприятия получили господдержку в сумме 2 млрд 256 млн рублей. На 2021 год предусмотрено финансирование на предоставление субсидий в отрасли виноградарства в размере 446,75 млн рублей.