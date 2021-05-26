Завод Истра-Нутриция запустил новую линию по производству упаковки в Московской области
На новой производственной линии будут производиться детские молочные смеси Nutrilon в современной упаковке.
Линия по производству упаковки даст заводу дополнительные 4 тыс 400 тонн готового продукта. Это составит 30% от общего объёма производства.
Объём инвестиций составил 277 млн. рублей.
Завод Истра-Нутриция основан в 1971 году и в настоящий момент считается одним из самых высокотехнологичных предприятий по производству детского питания в России. Он расположен в г. Истра Московской области.
На заводе выпускаются детские молочные смеси, молочные и безмолочные каши Nutrition, «Малютка», «Малыш».
90% продукции завода поставляется на российский рынок, 10% экспортируется на рынки стран СНГ, преимущественно в Казахстан.
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