Портальные станки плазменной и газовой резки «Ультратерм» и «Ультракут» на выставке МашЭкспо Сибирь

Проектно-производственное предприятие «Спикомэнерго» (Барнаул) представило на международной выставке «МашЭкспо Сибирь 2021» в Новосибирске, станок собственного производства «Ультратерм MTRP-1530» в комплектации с суппортом под плазматрон, суппортом с газовым резаком, а также трубным устройством TUBESYST-325-3 (в базовой комплектации фигурная резка труб диаметром до 325 мм). Источник плазмы Hypertherm PMX125. Также на суппорте установлен маркиратор для разметки металла для дальнейшей сверловки.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CiIH07pI_1M

Также в экспозиции компании — бюджетный станок термической резки металла серии «Ультракут». Станок имеет облегченную конструкцию. Управление осуществляется посредством профессионального промышленного контроллера SPM-7, установленного на портале станка. Источник плазмы КЕДР Мультикут 1200.

Портальная машина «Ультракут» прекрасное решение для малых предприятий с ограниченным бюджетом на покупку машины плазменной резки.

Суппорт с плазматроном бюджетного станка плазменной резки металла ULTRACUT © spe.su

Видео обзора станков

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Группа Компаний «СПИКОМ» (@spicomenergo)

Видео работы маркировочного устройства станка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Группа Компаний «СПИКОМ» (@spicomenergo)

Цель выставки:

— знакомство потенциальных заказчиков с продукцией нашего предприятия;

— повышение узнаваемости бренда «ULTRATHERM».

Итог выставки:

— порядка 150 компаний, занятых в сфере металлообработки в Сибирском федеральном округе, заинтересованы в работе с нашим предприятием;

— достигнуты предварительные договоренности по экспорту машин «ULTRATHERM» и другой продукции предприятия в страны Ближнего Зарубежья.

Портальные машины серии «ULTRATHERM MTRP» и «ULTRACUT» производятся в г. Барнаул.

Предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» оказывает весь комплекс услуг: проектирование, производство, монтаж, пуско-наладка, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание станка.

Мы производим станки под плазменную и газовую резку, а также комплектуем труборезом «ULTRATUBE» для фигурной резки труб диаметром до 720мм.

Стандартные размеры рабочего стола: 1500×3000мм, 1500×6000мм, 1500×12000мм, 2000×3000мм, 2000×6000мм, 2000×12000мм. Под заказ изготовление стола с любыми размерами.

Предлагаем вашему вниманию краткий фотоотчет с выставки «MashExpo 2021».

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM и ULTRACUT © spe.su

© spe.su

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM и ULTRACUT на выставке MashExpo © spe.su

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM и ULTRACUT на выставке MashExpo © spe.su

Посетители стенда ГК СПИКОМ на выставке MashExpo Siberia 2021 в Новосибирске © spe.su

Станок плазменной резки с ЧПУ ULTRATHERM на выставке MashExpo Siberia 2021 © spe.su

Станок плазменной резки с ЧПУ ULTRATHERM на выставке MashExpo Siberia 2021 © spe.su

Станок плазменной резки с ЧПУ ULTRATHERM на выставке MashExpo Siberia 2021 © spe.su

Станок плазменной и газовой резки с ЧПУ ULTRATHERM на выставке MashExpo Siberia 2021 © spe.su

Терминал ЧПУ станка плазменной и газовой резки ULTRATHERM и ULTRACUT на выставке MashExpo © spe.su

Суппорт с машинным резаком для плазменной резки и маркиратором станка ULTRATHERM © spe.su

Суппорт с машинным резаком для плазменной резки и маркиратором станка ULTRATHERM © spe.su

Суппорт с газовым резаком и системой автоподжига станка ULTRATHERM © spe.su

Труборез Tubesyst станка ULTRATHERM © spe.su

Промышленный контроллер SPM-10 станка плазменной резки ULTRATHERM © spe.su

Фирменный промышленный контроллер SPM-10 станка плазменной резки ULTRATHERM © spe.su

Образцы плазменной и газовой резки металла на станке ULTRATHERM производства ГК СПИКОМ © spe.su

Образцы плазменной и газовой резки металла на станке ULTRATHERM производства ГК СПИКОМ © spe.su

Станок плазменной резки с ЧПУ ULTRATHERM на выставке MashExpo Siberia 2021 © spe.su

Бюджетный станок плазменной резки металла ULTRACUT © spe.su

Суппорт с плазматроном бюджетного станка плазменной резки металла ULTRACUT © spe.su

Промышленный контроллер SPM-7 станка плазменной резки ULTRACUT © spe.su

Получить более подробную информацию о станках серии «ULTRATHERM» и «ULTRACUT» можно на сайтах: www.ультратерм.рф и www.spe.su