В 2020 году Россия вышла на 4-е место в ТОП-10 производителей индейки

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По данным аналитического исследования мирового производства индейки, выполненного консалтинговой компанией Agrifood Strategies, в прошлом году отрасль индейководства в России совершила рекордный рывок в развитии, показав прирост около 20%. В итоге страна поднялась с 5-го на 4-е место в мировом рейтинге стран-поставщиков индейки. Agrifood Strategies прогнозирует, что по итогам 2021 года Россия может войти в тройку лидеров.

В отрасли индейководства происходят очевидные структурные изменения. Анализ данных за 2016-2020 годы свидетельствует о том, что ведущие страны-производители сокращают выпуск индюшатины из-за насыщения внутреннего спроса, давления со стороны производителей куриного мяса, ограничений на экспорт в мусульманские страны по мере ужесточения требований стандарта «халяль» и сокращения поголовья, обусловленного вспышками птичьего гриппа.

В десятке мировых лидеров прирост производства индейки показали всего четыре страны: Польша, Россия, Испания и Венгрия. В то же время США, Германия, Великобритания и Франция, где зародилось промышленное индейководство, отмечают снижение объемов производства в этой отрасли. В ЕС спрос на индюшатину снижается в связи с довольно высоким уровнем потребления: 4-5 килограммов на душу населения в год. В последние годы многие европейцы отдают предпочтение мясу бройлера.

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На рынок США приходится более 50% всего объема индейки, однако потребление стагнирует. В значительной степени это объясняется сезонностью продаж: перед Днем благодарения (четвертый четверг ноября) и Рождеством (25 декабря). Чтобы преодолеть спад, американские производители стараются продвигать продукцию глубокой переработки индейки: ветчины, хот-доги, бургеры и готовые блюда.

В Европе и США на потреблении сказался локдаун, введенный с началом пандемии COVID-19. Многие заведения сегмента HoReCa долго оставались закрытыми, а розница, включая каналы e-commerce, не восполнила провал.

Пандемия послужила причиной логистических сбоев и карантинных ограничений. Экспортные рынки Азии, Африки и Латинской Америки, которые частично обеспечивали постоянный сбыт индейки историческим поставщикам, стагнировали.

Европейская ассоциация переработчиков и трейдеров мяса птицы (AVEC) прогнозирует снижение производства индейки на всем протяжении 2021 года. Департамент сельского хозяйства США (USDA) тоже не ожидает подъема в индейководстве, несмотря на постепенное восстановление фуд-сервиса. Ассоциация производителей белковой продукции Бразилии (ABPA) тоже не ожидает роста, ссылаясь на подорожание кормов и других составляющих себестоимости производства мяса индейки.

В отличие от исторических лидеров рынка, некоторые страны-неофиты в прошлом году показали заметный прогресс в отрасли индейководства. В Польше рост за пять лет составил 127% (со 179 тысяч до 408 тысяч тонн) за счет значительных инвестиций и меньшей себестоимости индейки в сравнении с другими странами Европы и Великобританией. Именно эти направления стали приоритетными для экспорта польской индейки.

В Венгрии за тот же период производство выросло на 25%, в Испании — примерно на 20%, хотя в последние годы замедлился, а в 2020 году ушел в отрицательную зону.

Второй среди наиболее активно развивающихся национальных индейководческих отраслей ха последние пять лет стала Россия. Производство этого вида мяса птицы в нашей стране выросло на 45,56%. Несмотря на вспышки птичьего гриппа и финансовые сложности у некоторых отечественных производителей, в 2018-2020 годах отрасль перегруппировалась и сохранила положительную динамику. В 2020 году прирост составил 20% (54 тысячи тонн) и в некоторой степени компенсировал снижение куриного мяса в общем балансе российского птицеводства.

В прошлом году Россия стала безусловным мировым лидером по темпам роста производства продукции из индейки с показателем 19,41%, оставив позади Великобританию (4,80%), Венгрию (4,62%), Италию (3,99%) и Германию (1,13%). Остальные страны «горячей десятки» снизили производство.

В 2021 году индейководческие компании России планируют увеличить объем производства мяса птицы более чем на 20% (70 тысяч тонн) и достичь планки в 400 тысяч тонн, что поднимет страну на третью позицию в мировом рейтинге и вплотную приблизит ко второй. Цель достижима при условии благоприятной эпизоотической ситуации по гриппу птиц и сохранения нынешних объемов инвестиций в индейководство.

Отрасль обладает потенциалом роста: внутренний рынок еще не насыщен мясом индейки. В большинстве стран, где индюшатина традиционно присутствует в «мясной корзине», ее доля составляет около 10%. Для России это более 1 млн тонн, и даже рекордный прогнозируемый объем выпуска индейки в 2021 году в 2,5 раза ниже.

К концу года потребление индюшатины на душу населения в России может вырасти до 2,7 килограмма, в то время как в странах ЕС оно составляет 4-5 килограммов, в США — 7,8 килограмма, в Израиле — более 10 килограммов в год.

Дополнительный потенциал развития заложен в общественном питании (включая институциональное и сегмент HoReCa) и в реализации продукции глубокой переработки (ветчин, колбас и мясных деликатесов) в рознице. Именно на такие изделия приходится основной объем продаж в США и Европе.

Недавно в России возникла Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ). На Russia Meat Summit новое отраслевое объединение анонсировало программу действий по продвижению продукции из индейки на внутреннем и внешних рынках. Консолидация усилий должна обеспечить дальнейший рост индейководства. Россия может на 2-ю позицию в ТОП-10 мирового рейтинга, опередив Польшу, Германию, Францию и других лидеров.

Динамика роста объемов производства индюшиного мяса в России

По сравнению с предыдущим годом, объем производства индейки в России в 2020 г. вырос на 41,9 тыс. тонн в убойном весе.

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Как видно из диаграммы, прирост оказался достаточно значительным — лучших годовых результатов удалось добиться лишь в 2016.

При этом важно понимать, что увеличение производства обусловлено не какими-то техническими достижениями и усилением мощностей, а исключительно ростом спроса на индейку. Предприятия сейчас работают вполсилы. Они готовы обеспечить страну мясом в таких количествах, чтобы на душу населения ежегодно приходилось по 4,5 кг индюшатины — но среднестатистический россиянин пока употребляет только 2,2 кг в год.

В последние годы интерес потребителей к индейке растет по естественным причинам: продукт считается полезным, а сторонников ЗОЖ становится всё больше. Но для того, чтобы существенно увеличивать объемы производства, этого недостаточно. Компаниям-индейководам приходится постоянно расширять ассортимент и географию поставок, а также поддерживать доступный уровень цен.

ТОП-5: лидеры в производстве мяса индейки

Наилучшие результаты в производстве индюшиного мяса (в убойном весе) показали следующее российские предприятия:

1. Группа компаний «Дамате» — 151,2 тысячи тонн. Продукция этого холдинга поступает на рынок под торговой маркой «Инди Лайт», и ее объем составляет 46% рынка. Завод «Дамате» является крупнейшим переработчиком индейки не только в России, но и в Европе. В рейтинге производителей «Дамате» удерживает первенство с 2017 года. В прошлом году был зафиксирован объем производства 131 тыс. тонн, и это тоже составляло 46% от совокупного объема индюшиного мяса на рынке.

2. «Тамбовская индейка» — 49 тысяч тонн. «Тамбовская индейка» — российско-испанское предприятие, совместный проект группы «Черкизово» и Grupo Fuertes. Производит индейку ТМ «Пава-Пава». В 2020 году доля этой компании составила 15% рынка. В прошлогоднем рейтинге «Тамбовская индейка» также заняла второе место с результатом 41 тыс. тонн (14,2% рынка).

3. «Краснобор» — 22,1 тысячи тонн. Агропромышленный холдинг, расположенный в Тульской области. Несколько лет назад предприятие сократило объемы производства, переключившись на выпуск готовых блюд из индейки. Тем не менее «Краснобор» стабильно занимает третье место в рейтинге и уже второй год держит 7% рынка. В 2019 году компания выпустила 21 тысячу тонн индюшиного мяса.

4. Морозовская и Юргинская птицефабрики — 21,1 тысячи тонн. Это две крупные птицефабрики, расположенные в Омской и Тюменской областях. Оба предприятия являются проектами Темури Латарии. Птицефабрики выпускают продукцию под одной торговой маркой — «Инди». В прошлом году этот дуэт также занял четвертое место в рейтинге, выпустив 20 тыс. тонн индейки.

5. ПК «Урал» — 18 тысяч тонн. Птицеводческий комплекс, территориально расположенный на юге Башкирии. Выпускает продукцию под торговой маркой «Индюшкин». В 2017 году деятельность предприятия была приостановлена из-за финансовых проблем, поэтому в прошлогодних рейтинговых списках эта компания не фигурирует. К счастью, в конце 2019 года для завода нашелся достойный инвестор, и уже в марте 2020 года выпуск мяса был возобновлен.

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Не попали в ТОП-5, но тоже показали достойные результаты следующие компании:

«Аскор» (Удмуртская Республика) — 5,28 тыс. тонн (на 28% больше, чем в 2019).

«Конкорд» (Ленинградская обл.) — 3,7 тыс. тонн (на 17% больше, чем в 2019).

«Норовская» (Республика Мордовия) — 1,3 тыс. тонн (рост производства на 25%).

«Таврическая» (Омская обл.) — 1,2 тыс. тонн (+ 50%).

При подготовке использованы материалы с ресурсов:

https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/indeyka/

https://pticainfo.ru/news/rossiya-v-2020-godu-pokazala-rekordnyy-rost-v-indeykovodstve-stav-4-m-krupneyshim-proizvoditelem-mya/