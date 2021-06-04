Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

© Фото из открытых источников

4 июня в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95213 и регистрацию 89172. Это уже 209-й взлетевший самолёт этого типа и 5-й в этом году.

© Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2021 год:

1. 05.02.21 95209 97022

2. 02.03.21 95210 97023

3. 28.04.21 95211 97024

4. 13.05.21 95212 89171