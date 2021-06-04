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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

4 июня в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95213 и регистрацию 89172. Это уже 209-й взлетевший самолёт этого типа и 5-й в этом году.

 © Фото из открытых источников

Даты первых полётов за 2021 год:

1. 05.02.21 95209 97022

2. 02.03.21 95210 97023

3. 28.04.21 95211 97024

4. 13.05.21 95212 89171

5. 04.06.21 95213 89172

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • Нет аватара vlTepes
    04.06.2107:59:39

    Интересно, кто заказчик.

    Вообще, стало все совсем печально с новостями производства — о новом борте узнаем в лучшем случае после его взлета.

    Я помню те времена, когда на викидоте реестр на два года вперед расписан был по бортам — да, были правки и не раз, но хоть перспектива проглядывалась.

    А сейчас редко-редко если кто заснимет ЦОС в хорошем качестве, что номера бортов видны и заказчик.

       

    #1233603
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