Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
4 июня в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95213 и регистрацию 89172. Это уже 209-й взлетевший самолёт этого типа и 5-й в этом году.
Даты первых полётов за 2021 год:
1. 05.02.21 95209 97022
2. 02.03.21 95210 97023
3. 28.04.21 95211 97024
4. 13.05.21 95212 89171
5.
Читайте также...
- 10-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет
- 11-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полет
- 12-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полёт
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
04.06.2107:59:39