АвтоВАЗ открыл новый логистический комплекс в Тверской области
11 июня АвтоВАЗ открыл свой самый крупный региональный склад запчастей — он расположен в Тверской области и занимает площадь 25 000 кв. м. Объект повысит доступность деталей для дилеров и вторичного рынка, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.
Логистический комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.
Объем инвестиций в сооружение составил почти 1,3 млрд рублей. На складе предполагается хранить 20 тысяч наименований продукции. За счет автоматизации обслуживать комплекс будет менее 100 человек.
Для повышения эффективности труда рабочие склада используют экзоскелеты. Эти устройства помогают увеличить силу мышц человека и амплитуду движений.
Читайте также...
- АВТОВАЗ объявил о начале продаж LADA Niva Travel в России
- Первое ФОТО рестайлинговой Lada Niva
- «АвтоВАЗ» представил мультимедийную систему нового поколения