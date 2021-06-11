АвтоВАЗ открыл новый логистический комплекс в Тверской области

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11 июня АвтоВАЗ открыл свой самый крупный региональный склад запчастей — он расположен в Тверской области и занимает площадь 25 000 кв. м. Объект повысит доступность деталей для дилеров и вторичного рынка, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

© s.auto.drom.ru

Логистический комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.

© s.auto.drom.ru

Объем инвестиций в сооружение составил почти 1,3 млрд рублей. На складе предполагается хранить 20 тысяч наименований продукции. За счет автоматизации обслуживать комплекс будет менее 100 человек.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

Для повышения эффективности труда рабочие склада используют экзоскелеты. Эти устройства помогают увеличить силу мышц человека и амплитуду движений.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru