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Транспорт и логистика

АвтоВАЗ открыл новый логистический комплекс в Тверской области

 © s.auto.drom.ru

11 июня АвтоВАЗ открыл свой самый крупный региональный склад запчастей — он расположен в Тверской области и занимает площадь 25 000 кв. м. Объект повысит доступность деталей для дилеров и вторичного рынка, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

 © s.auto.drom.ru

Логистический комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.

 © s.auto.drom.ru

Объем инвестиций в сооружение составил почти 1,3 млрд рублей. На складе предполагается хранить 20 тысяч наименований продукции. За счет автоматизации обслуживать комплекс будет менее 100 человек.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

Для повышения эффективности труда рабочие склада используют экзоскелеты. Эти устройства помогают увеличить силу мышц человека и амплитуду движений.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru
Источник: https://news.drom.ru/84291.html#&gid=pubimages&pid=1

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