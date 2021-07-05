Производство российской вакцины от коронавируса начато в Мексике

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Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, 5 июля в Мексике фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) выпустила первую тестовую партию российской вакцины «Спутник V».

Мексика стала восьмым государством, в котором организован выпуск российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

26 февраля 2021 года Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщило о выпуске первой пробной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

20 апреля 2021 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о запуске в Аргентине фармацевтической компанией Laboratorios Richmond SACIF российской вакцины «Спутник V».

21 мая 2021 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о запуске в Бразилии фармацевтической компанией Uniao Quimica первой партии российской вакцины «Спутник V».

24 мая 2021 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

5 июня 2021 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале производства в Сербии российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

16 июня 2021 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске в Италии швейцарско-итальянской компанией Adienne Pharma & Biotech первой тестовой партии российской вакцины «Спутник V».

26 июня 2021 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске в Иране компанией Actoverco Pharmaceutical первой тестовой партии российской вакцины «Спутник V».

1 июля 2021 года «Сделано у Нас» сообщил о начале производства в Армении российской вакцины против коронавируса «Спутник V».