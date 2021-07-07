ОДК поставила на Северную верфь дизель-газотурбинный агрегат для фрегата проекта 22350

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация © rostec.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха доставила на Судостроительный завод «Северная верфь» дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для линии валопровода левого борта третьего серийного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350.

«Доставленный на завод ДГТА проходит входной контроль. В ближайшее время начнется подготовка к монтажу его элементов в носовое и кормовое машинные отделения», — сообщил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Двигательная энергетическая установка для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков», в которую входят агрегаты левого и правого борта, станет второй полностью отечественной, построенной на российских мощностях в рамках программы импортозамещения.

«В состав ДГТА входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. ДГТА для линии валопровода правого борта „Исакова“ в июне завершил стендовые испытания и после оформления необходимых документов также прибудет на верфь», — отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Недавно ОДК и Северная верфь заключили контракт на комплектацию новыми ДГТА еще двух фрегатов серии, «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.