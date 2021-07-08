Открыто сквозное движение по ЦКАД в Московской области

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8 июля в Московской области открыто движение по участку ЦКАД, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия»".

Участок входит в I пусковой комплекс (между трассами М-4 «Дон» и А-107). Таким образом, Центральная кольцевая автодорога, соединяющая основные магистрали Москвы и федеральные трассы, полностью замкнулась.

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Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Протяженность — 336 км, из которых на платной основе будет эксплуатироваться 260 км. ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения — 110 километров в час.

Третий пусковой комплекс (ЦКАД-3) заработал с ноября 2020 года. Его протяженность 105,9 километра. Он проходит по территории севера и северо-востока Подмосковья, соединяет трассы М11 «Нева» и М7 «Волга». Трасса является частью международного автотранспортного коридора «Европа — Западный Китай». Полностью он должен полностью заработать в 2024 году с запуском строящейся трассы М12 от Москвы до Казани.

ЦКАД-4 соединяет трассы М7 «Волга» и М4 «Дон». Участок проходит по юго-востоку Подмосковья: городским округам Электросталь, Домодедово, а также по Богородскому, Павлово-Посадскому, Воскресенскому и Раменскому городским округам.

ЦКАД-5 проходит через Истру, Солнечногорск, Наро-Фоминск и Одинцову. В этот участок включена существовавшая дорога А107 «Московское малое кольцо». Она была реконструирована.

«Запуск движения по ЦКАД создает новые логистические и транспортные возможности для бизнеса, стимулирует создание более 200 тысяч новых рабочих мест в регионе, а также более чем на 30% сокращает транзитный трафик через Москву и Подмосковье, значимо снижая издержки при перевозке товаров», — отметил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

ЦКАД уже разгрузила большую часть транзитного трафика, проходящего через московский регион. Постепенное введение в строй трассы перенаправило транспортные потоки, проходящие через города Подмосковья, и избавило магистрали столицы от пробок на въезде.

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