Добавить статью
Лого Сделано у нас
Информационные технологии

В Свердловской области продолжается работа по созданию высокоточной координатой сети

 © www.uralhitech.ru

Курс на создание высокоточного координатного пространства в Свердловской области подтвержден Иннопромом. Проект резидента технопарка — компании «Уральский центр изысканий» получил поддержку региональной власти, а в связи с высказанными потребностями бизнеса планируется ускорить его реализацию на территории Свердловской области.

Главный инженер компании Андрей Пономарев доложил представителям региональной власти и экспертам: «В конце мая этого года в Свердловской области начала действовать официальная сеть дифференциальных базовых станций Uralsurvey, состоящая из 4-х базовых станций, которая охватывает 50% самой экономически активной территории региона: это г. Екатеринбург и прилегающие муниципальные образования. По сути, это создание точной пространственной сети координат для обеспечения любых работ, требующих привязки к местности с высокой точностью».

Всего запланировано строительство 34 -х таких станций до 2023 года и покрытие координатной сетью практически всей территории области.

Разработчики сообщили, работа над проектом Uralsurvey была начата в 2019 году. Компания сконцентрировала все силы на создании Сети. В течение 2020 г. были проделаны основные этапы работ:

  • изучили положительный и негативный опыт коллег по созданию аналогичных сетей из соседних регионов,
  • создали и утвердили проект развития сети Uralsurvey,
  • провели комплекс работ по определению мест для установки БС сети
  • подобрали и закупили оборудование для базовых станций сети,
  • провели комплекс полевых работ,
  • провели комплекс работ по обработке и уравниванию полевых измерений,
  • провели тестирование сети,
  • сформировали технический отчет о проделанной работе

В начале 2021 г. материалы о создании Сети были переданы в Федеральный фонд пространственных данных.

Андрей Пономарев перечислил сферы, где уже сейчас используется созданная координатная сеть: «Это широкий перечень, который будет только дополняться новыми возможностями:

  • Аэросъемка.
  • Вынос в натуру и разбивка зданий и сооружений.
  • Высокоточный мониторинг транспорта.
  • Геодезические измерения и топографическая съемка.
  • Дистанционное зондирование земли.
  • Инженерные изыскания.
  • Кадастровые работы.
  • Картография.
  • Мониторинг зданий и сооружений.
  • Сельскохозяйственные работы точное земледелие.
  • Строительство промышленных и гражданских объектов.
  • Контроль использования земельных и водных ресурсов.
  • Ведение градостроительного, дежурного плана территорий.

«Тема референцных станций важна с точки зрения геоинформационных систем. Сеть таких станций, покрывающая всю Свердловскую область, открывает новые возможности для развития интернет технологий в различных отраслях народного хозяйства. Свердловская область может быть крупным потребителем услуг определения точной геолокации для формирования налогооблагаемой базы, строительной сферы, городского транспорта, но нужно определить условия взаимодействия государства и бизнеса», — отметили в Администрации Свердловской области. (http://midural.ru/news/list/document183943/ ).

Команда Uralsurvey высоко оценила результативность сложившегося сотрудничества при реализации проекта с Департаментом информатизации и связи Свердловской области, Коуровской обсерваторией УрФУ, отделом геодезии и картографии управления Росреестра Свердловской области и другими специалистами, принявшими участие в создании и тестировании сети.

«Созданная нами сеть уже активно работает на региональный бизнес по заключенным договорам, — поделился главный инженер компании Андрей Пономарев, — мы будем наращивать портфель заказов для привлечения средств на дальнейшее развитие проекта».

 © www.uralhitech.ru

 © www.uralhitech.ru

Станции обеспечивают охват в полном объеме следующих территорий Свердловской области:

  • муниципальное образование город Екатеринбург;
  • городской округ Староуткинск;
  • городской округ Первоуральск;
  • Новоуральский городской округ;
  • городской округ Верхний Тагил;
  • городской округ Дегтярск;
  • Сысертский городской округ;
  • городской округ Среднеуральск;
  • городской округ Верхняя Пышма;
  • Березовский городской округ;
  • городской округ Заречный;
  • городской округ Верхнее Дуброво;
  • городской округ Малышева;
  • Асбестовский городской округ.

Сайт компании www.uralsurvey.net

https://www.facebook.com/uralhitech

Источник: http://www.uralhitech.ru/news/kurs-...rostranstva-innopromom-podtverzhden

Свердловская область, технопарк высоких технологий Свердловской области, Уральский центр изысканий, Уралсюрвей, геоинформационные системы
  • Kolyda Kolyda
    09.07.2111:51:42

    Несколько вопросов:

    1 Почему только в Свердловской области, а не по всей стране?

    2 Кто производитель закупленного оборудования? Не будут ли данные поступать куда не надо?

    3 34 станции… Они с постоянным обслуживанием или автономные? Такую малышку как на фото могут похитить на следующий лень после установки…

    4 А как же все эти ГЛОНАСы и ДжиПиэСы? С обещанной точностью определения координат чуть ли не в миллиметры.

    #1235733
    • Нет аватара Технопарк Университетский
      09.07.2112:30:06

      Добрый день, разработчики ответили так:

      1. В Уральском регионе в большинстве областей уже существуют зарегистрированные сети.

      2. Производитель оборудования компания EFT. Данные хранятся на сервере в городском датацентре, находящимся в нашем городе

      3. На фото не базовая станция, а геодезический GNNS приемник. Базовые станции располагаются на охраняемой территории в помещении

      Постоянно осуществляется их мониторинг. В случае неполадки выезжают дежурные специалисты

      ГОЛОНАС и GPS в идеальных условиях дают точность 3-4 метра. По факту в городе, в лесу около 10м.

      Маленькая добавочка: Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6—8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции. https: //ru. wikipedia .org/wiki/GPS

      Отредактировано: Технопарк Университетский~12:59 09.07.21
      #1235737
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,