В Свердловской области продолжается работа по созданию высокоточной координатой сети

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Курс на создание высокоточного координатного пространства в Свердловской области подтвержден Иннопромом. Проект резидента технопарка — компании «Уральский центр изысканий» получил поддержку региональной власти, а в связи с высказанными потребностями бизнеса планируется ускорить его реализацию на территории Свердловской области.

Главный инженер компании Андрей Пономарев доложил представителям региональной власти и экспертам: «В конце мая этого года в Свердловской области начала действовать официальная сеть дифференциальных базовых станций Uralsurvey, состоящая из 4-х базовых станций, которая охватывает 50% самой экономически активной территории региона: это г. Екатеринбург и прилегающие муниципальные образования. По сути, это создание точной пространственной сети координат для обеспечения любых работ, требующих привязки к местности с высокой точностью».

Всего запланировано строительство 34 -х таких станций до 2023 года и покрытие координатной сетью практически всей территории области.

Разработчики сообщили, работа над проектом Uralsurvey была начата в 2019 году. Компания сконцентрировала все силы на создании Сети. В течение 2020 г. были проделаны основные этапы работ:

изучили положительный и негативный опыт коллег по созданию аналогичных сетей из соседних регионов,

создали и утвердили проект развития сети Uralsurvey,

провели комплекс работ по определению мест для установки БС сети

подобрали и закупили оборудование для базовых станций сети,

провели комплекс полевых работ,

провели комплекс работ по обработке и уравниванию полевых измерений,

провели тестирование сети,

сформировали технический отчет о проделанной работе

В начале 2021 г. материалы о создании Сети были переданы в Федеральный фонд пространственных данных.

Андрей Пономарев перечислил сферы, где уже сейчас используется созданная координатная сеть: «Это широкий перечень, который будет только дополняться новыми возможностями:

Аэросъемка.

Вынос в натуру и разбивка зданий и сооружений.

Высокоточный мониторинг транспорта.

Геодезические измерения и топографическая съемка.

Дистанционное зондирование земли.

Инженерные изыскания.

Кадастровые работы.

Картография.

Мониторинг зданий и сооружений.

Сельскохозяйственные работы точное земледелие.

Строительство промышленных и гражданских объектов.

Контроль использования земельных и водных ресурсов.

Ведение градостроительного, дежурного плана территорий.

«Тема референцных станций важна с точки зрения геоинформационных систем. Сеть таких станций, покрывающая всю Свердловскую область, открывает новые возможности для развития интернет технологий в различных отраслях народного хозяйства. Свердловская область может быть крупным потребителем услуг определения точной геолокации для формирования налогооблагаемой базы, строительной сферы, городского транспорта, но нужно определить условия взаимодействия государства и бизнеса», — отметили в Администрации Свердловской области. (http://midural.ru/news/list/document183943/ ).

Команда Uralsurvey высоко оценила результативность сложившегося сотрудничества при реализации проекта с Департаментом информатизации и связи Свердловской области, Коуровской обсерваторией УрФУ, отделом геодезии и картографии управления Росреестра Свердловской области и другими специалистами, принявшими участие в создании и тестировании сети.

«Созданная нами сеть уже активно работает на региональный бизнес по заключенным договорам, — поделился главный инженер компании Андрей Пономарев, — мы будем наращивать портфель заказов для привлечения средств на дальнейшее развитие проекта».

© www.uralhitech.ru

© www.uralhitech.ru

Станции обеспечивают охват в полном объеме следующих территорий Свердловской области:

муниципальное образование город Екатеринбург;

городской округ Староуткинск;

городской округ Первоуральск;

Новоуральский городской округ;

городской округ Верхний Тагил;

городской округ Дегтярск;

Сысертский городской округ;

городской округ Среднеуральск;

городской округ Верхняя Пышма;

Березовский городской округ;

городской округ Заречный;

городской округ Верхнее Дуброво;

городской округ Малышева;

Асбестовский городской округ.

Сайт компании www.uralsurvey.net

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