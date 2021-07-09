В Свердловской области продолжается работа по созданию высокоточной координатой сети
Курс на создание высокоточного координатного пространства в Свердловской области подтвержден Иннопромом. Проект резидента технопарка — компании «Уральский центр изысканий» получил поддержку региональной власти, а в связи с высказанными потребностями бизнеса планируется ускорить его реализацию на территории Свердловской области.
Главный инженер компании Андрей Пономарев доложил представителям региональной власти и экспертам: «В конце мая этого года в Свердловской области начала действовать официальная сеть дифференциальных базовых станций Uralsurvey, состоящая из 4-х базовых станций, которая охватывает 50% самой экономически активной территории региона: это г. Екатеринбург и прилегающие муниципальные образования. По сути, это создание точной пространственной сети координат для обеспечения любых работ, требующих привязки к местности с высокой точностью».
Всего запланировано строительство 34 -х таких станций до 2023 года и покрытие координатной сетью практически всей территории области.
Разработчики сообщили, работа над проектом Uralsurvey была начата в 2019 году. Компания сконцентрировала все силы на создании Сети. В течение 2020 г. были проделаны основные этапы работ:
- изучили положительный и негативный опыт коллег по созданию аналогичных сетей из соседних регионов,
- создали и утвердили проект развития сети Uralsurvey,
- провели комплекс работ по определению мест для установки БС сети
- подобрали и закупили оборудование для базовых станций сети,
- провели комплекс полевых работ,
- провели комплекс работ по обработке и уравниванию полевых измерений,
- провели тестирование сети,
- сформировали технический отчет о проделанной работе
В начале 2021 г. материалы о создании Сети были переданы в Федеральный фонд пространственных данных.
Андрей Пономарев перечислил сферы, где уже сейчас используется созданная координатная сеть: «Это широкий перечень, который будет только дополняться новыми возможностями:
- Аэросъемка.
- Вынос в натуру и разбивка зданий и сооружений.
- Высокоточный мониторинг транспорта.
- Геодезические измерения и топографическая съемка.
- Дистанционное зондирование земли.
- Инженерные изыскания.
- Кадастровые работы.
- Картография.
- Мониторинг зданий и сооружений.
- Сельскохозяйственные работы точное земледелие.
- Строительство промышленных и гражданских объектов.
- Контроль использования земельных и водных ресурсов.
- Ведение градостроительного, дежурного плана территорий.
«Тема референцных станций важна с точки зрения геоинформационных систем. Сеть таких станций, покрывающая всю Свердловскую область, открывает новые возможности для развития интернет технологий в различных отраслях народного хозяйства. Свердловская область может быть крупным потребителем услуг определения точной геолокации для формирования налогооблагаемой базы, строительной сферы, городского транспорта, но нужно определить условия взаимодействия государства и бизнеса», — отметили в Администрации Свердловской области. (http://midural.ru/news/list/document183943/ ).
Команда Uralsurvey высоко оценила результативность сложившегося сотрудничества при реализации проекта с Департаментом информатизации и связи Свердловской области, Коуровской обсерваторией УрФУ, отделом геодезии и картографии управления Росреестра Свердловской области и другими специалистами, принявшими участие в создании и тестировании сети.
«Созданная нами сеть уже активно работает на региональный бизнес по заключенным договорам, — поделился главный инженер компании Андрей Пономарев, — мы будем наращивать портфель заказов для привлечения средств на дальнейшее развитие проекта».
Станции обеспечивают охват в полном объеме следующих территорий Свердловской области:
- муниципальное образование город Екатеринбург;
- городской округ Староуткинск;
- городской округ Первоуральск;
- Новоуральский городской округ;
- городской округ Верхний Тагил;
- городской округ Дегтярск;
- Сысертский городской округ;
- городской округ Среднеуральск;
- городской округ Верхняя Пышма;
- Березовский городской округ;
- городской округ Заречный;
- городской округ Верхнее Дуброво;
- городской округ Малышева;
- Асбестовский городской округ.
Сайт компании www.uralsurvey.net
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