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Авиация

Новый серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

 © www.uacrussia.ru

5 августа состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе — ВАСО (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Воздушное судно проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику. Это уже второй серийный самолет, который начал осуществлять полетную программу в этом году.

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО «ВАСО», кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса, также кавалера ордена Мужества, ПАО «Ил» Дмитрия Комарова.

В ходе полета на высоте 5000-9000 метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено в полном объёме.

Новое воздушное судно оснащено самыми современными системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс.

«Загрузка Воронежского авиазавода на сегодняшний день понятна на период до 2030 года, и предполагается, что год от года она будет нарастать. Программа Ил-96 обеспечивает загрузку ВАСО как одного из градообразующих предприятий Воронежской области», — сказал управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...sovershil-pervyy-ispytatelnyy-polet

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Воронеж, ВАСО, ОАК, Ил-96-300, авиастроение
  • Alexander V Alexander V
    05.08.2118:49:16

    Я правильно понимая, что для пассажирских коммерческих перевозок он не годится? Нерентабельно.

    Отредактировано: Alexander V~18:49 05.08.21
    #1237228
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      05.08.2119:13:24

      Именно эта машина создаётся для СЛО «Россия». На данный момент с теми двигателями, что на нём стоят, он, вроде как, очень сильно уступает иностранным лайнерам. Но это неточно))

      Сейчас вообще дальнемагистралы широкофюзеляжные не особо в мире в чести — не набирают нужного объема пассажиров, потому они нерентабельны. Но на Ил-96-400М в перспективе планируют устанавливать ПД-35. Причем не 4, а 2 двигателя. Тогда изменят ему крыло, внесут кучу изменений — и машина снова станет востребованной, по крайней мере, в России. Правда, там с Китаем совместный перспективный проект пилят, но когда его доведут до ума и доведут ли — одному Богу известно.

      #1237230
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        05.08.2121:01:39

        Наоборот: в Ил-96 двигатель не пойдёт (там самолёт надо перепроектировать и сертифицировать, делать это не будут), а в совместный с китайским пойдёт. Но двигатель ещё много лет будут доделывать, так что нескоро.

        #1237236
      • user78 user78
        05.08.2121:06:40

        На данный момент с теми двигателями, что на нём стоят, он, вроде как, очень сильно уступает иностранным лайнерам. Но это неточно))

        Расход топлива четырехдвигательных Ил-96-400 — 7,5-7,8 т/ч. Для сравнения, расход топлива у двухдвигательных Airbus A350-900 — 5,8 т/ч, Boeing 787-10 — 5,7 т/ч. Всё же между ними лежит пропасть в 25-30 лет.

        Но на Ил-96-400М в перспективе планируют устанавливать ПД-35. Причем не 4, а 2 двигателя. Тогда изменят ему крыло, внесут кучу изменений — и машина снова станет востребованной, по крайней мере, в России. Правда, там с Китаем совместный перспективный проект пилят, но когда его доведут до ума и доведут ли — одному Богу известно.

        Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный CR929 имеет больше перспектив чем гипотетический Ил-96 с ПД-35, потому что ему будет открыт огромный рынок Китая. Да и вообще это будет самолёт совсем другого класса чем Ил-96 — гораздо более современный, композитный. Он уже давно в разработке, первый полёт CR929 состоится в 2024 или 2025 году, начало серийного производства и эксплуатации — в 2028.

        Отредактировано: user78~21:20 05.08.21
        #1237239
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    05.08.2120:00:09

    А вообще, если честно, у меня есть мечта: полетать на такой машине хоть раз в жизни. Говорят, салон у них — фантастика! Вообще заметил, что отечественные машины для пассажиров намного удобнее импортных. За бугром всё экономят на всем — вплоть до расстояния между креслами и ширине самих кресел. В итоге после полёта в Ульяновск из Москвы на 747-ом остались не самые приятные впечатления. То ли дело на Ил-204 до Мурманска. Вообще небо и земля! А уровень комфорта н наших дальнемагистралах, насколько я понимаю, был совсем иным. И что бы было, если бы эти машины конкурировали в своё время с Боингами и Аирбасами, неизвестно. Вполне возможно, что потеснили бы их на рынке серьёзно, но политика этих компаний такова, что любыми способами они, заходя в страны, проталкивают свои лайнеры, не скупясь на откаты и подкуп высоких лиц…

    Отредактировано: Дмитрий Шапкин~20:00 05.08.21
    #1237234
    • user78 user78
      05.08.2120:55:45

      Вообще заметил, что отечественные машины для пассажиров намного удобнее импортных.

      Смотря какие наши и какие импортные. По уровню комфорта во время полёта Ту-204 удобнее чем Ту-154, примерно на равных с Boeing-737, уступит A320 и очень сильно уступит новому МС-21.

      За бугром всё экономят на всем — вплоть до расстояния между креслами и ширине самих кресел.

      Компоновка салона зависит только от пожеланий заказчика. Есть авиакомпании лоукостеры вроде Ryanair и Spirit Airlines, где в Boeing-737 между рядами всего 28 дюймов. С другой стороны, на тех же B-737 у Korean Air уже 33-34″.

      Ширина кресел зависит от ширины салона и от компоновки кресел в салоне. Так, ширина салона Boeing 737 — 3,54 м, у Ту-204 — 3,57 м, Airbus A320 — 3,70 м, МС-21 — 3,81 м (самый широкий в классе). У Boeing 747 по желанию заказчика компоновка может быть разная — 3_4_3, 3_3_3 и даже 2_3_2 — в зависимости от этого будет различаться ширина кресел.

      А уровень комфорта н наших дальнемагистралах, насколько я понимаю, был совсем иным.

      К сожалению, Ил-96 сильно уступит по всем составляющим комфорта новейшим лайнерам Boeing-787, Airbus A350 и A380, МС-21, CR929. Во-первых, уровень шума в новых лайнерах меньше. Во-вторых, давление в салоне поддерживается эквивалентное высоте 1800 метров (а на старых лайнерах, включая Ил-96 — как на высоте 2400 м). В третьих, используются более совершенные системы очистки воздуха, кондиционирования, увлажнения (на старых лайнерах воздух очень сухой). Плюс более крупные иллюминаторы, более широкие проходы, удобные кресла, лед-подсветка, всевозможные мультимедийные системы с экранами и т. д.

      Отредактировано: user78~21:21 05.08.21
      #1237235
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        05.08.2121:04:12

        И полок над средней частью в Ил-96 не было, увы.

        #1237238
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