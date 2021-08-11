Станкостроительный завод «Саста» поставил партию трубонарезных станков в Эквадор

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Для предприятия нефтедобывающей отрасли Эквадора ENGIPETROL S.A. были изготовлены и отгружены 2 модели станков СА9830С10Ф3.

Трубонарезные станки «Саста» предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых при добыче и транспортировке нефти. Станки собраны на цельнолитой чугунной станине с закаленными направляющими скольжения. Имеют самый большой крутящий момент (до 6228 Нм) на шпинделе в своем классе. Вес модели с расстоянием между центрами в 1 метр превышает 10 тонн.

По своим эксплуатационным характеристикам станки компании «Саста» этой серии значительно превосходят многие зарубежные аналоги. Высокая жесткость и долговечность модели гарантируется монолитностью и массивностью конструкции. Поставки за границу таких станков лишний раз подтверждают конкурентоспособность российского оборудования,- отметил представитель Минпромторга России