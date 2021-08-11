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Экспорт

Станкостроительный завод «Саста» поставил партию трубонарезных станков в Эквадор

 © minpromtorg.gov.ru

Для предприятия нефтедобывающей отрасли Эквадора ENGIPETROL S.A. были изготовлены и отгружены 2 модели станков СА9830С10Ф3.

Трубонарезные станки «Саста» предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых при добыче и транспортировке нефти. Станки собраны на цельнолитой чугунной станине с закаленными направляющими скольжения. Имеют самый большой крутящий момент (до 6228 Нм) на шпинделе в своем классе. Вес модели с расстоянием между центрами в 1 метр превышает 10 тонн.

По своим эксплуатационным характеристикам станки компании «Саста» этой серии значительно превосходят многие зарубежные аналоги. Высокая жесткость и долговечность модели гарантируется монолитностью и массивностью конструкции. Поставки за границу таких станков лишний раз подтверждают конкурентоспособность российского оборудования,- отметил представитель Минпромторга России
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-ce...re/news/#!informaciya_o_stazhirovke

Рязанская область, Станкостроительный завод Саста, экспорт, Эквадор
  • Нет аватара senima56
    11.08.2114:16:06

    Вот что надо на экспорт гнать: станки и оборудование   , но не газ с нефтью и лес!   

    #1237519
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