ММК-УГОЛЬ завершило техническое перевооружение Центральной обогатительной фабрики

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24 августа в ООО «ММК-УГОЛЬ», (Кемеровская обл., входит в состав ПАО «ММК»), была пущена в эксплуатацию установка по обезвоживанию концентрата. Этим событием компания ознаменовала завершение технического перевооружения своей обогатительной фабрики.

Введенная в строй установка гипербарфильтров — это новая усовершенствованная технология обезвоживания флотоконцентрата. Она позволит улучшить параметры, которые определяют качество и себестоимость выпускаемой на обогатительной фабрике продукции — угольного концентрата марки «Ж».

— Уменьшатся потери концентрата и его влажность, сократятся энергозатраты, — рассказал об эффективности установки директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Федорович Харченко. — Этот проект имеет еще и экологическую составляющую — снижение выброса пыли в окружающую среду.

Инновационной проект стал частью программы технического перевооружения Центральной обогатительной фабрики, длившегося несколько лет. Теперь фабрика — одно из самых современных производств в Кузбассе. Она оборудована по последнему слову техники, на ней нашли применение все передовые технологии в области обогащения. Результатом технического перевооружения предприятия стал выпуск в промышленных объемах концентрата по качеству, соответствующего мировым стандартам, с зольностью до 8,5%.

Территория Центральной обогатительной фабрики в этот день стала площадкой для проведения праздничных тожеств. Компания «ММК-УГОЛЬ» гостеприимно приняла делегации горняков с других угольных компаний. На торжественном приеме представитель администрации Кемеровской области поздравил горняков Кузбасса с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их ежедневному труду Россия занимает третье место по экспорту угля. Он поблагодарил собравшихся за добросовестный труд и отметил их наградами.

Работникам ООО «ММК-УГОЛЬ» и других угольных предприятий города были вручены областные медали, ордена «За доблестный шахтерский труд» разных степеней, знаки «Шахтерская Слава», присвоено несколько званий «Заслуженный шахтер Кузбасса». Особые слова благодарности за созидательный труд, преданность профессиональному долгу и верность семейным традициям были адресованы членам династии Заварзиных компании «ММК-УГОЛЬ». Десять представителей этой семьи проработали на шахте «Чертинская-Коксовая» в общей сложности 207 лет.

Справка

ООО «ММК-УГОЛЬ» является крупным российским производителем угля и продуктов его переработки и входит в группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это стабильная, активно развивающаяся компания, на предприятиях которой ведется добыча угля марки «Ж» и производство угольного концентрата марки «Ж», одной из самых востребованных марок на рынке.