На заводе «Поревит» в Тюменской области началось производство тротуарной плитки

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Завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства «Поревит» открылся в Ялуторовске. Общая стоимость проекта составляет 865 млн рублей. На территории завода стеновых материалов «Поревит» было построено два цеха. Планируемая мощность нового производства — 0,7 млн квадратных метров тротуарной плитки в год. Это крупнейшее производство такого рода в Уральском федеральном округе.

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Тротуарная плитка и элементы благоустройства будут производиться под известным брендом «Выбор». Предприятие является одним из крупнейших производителей плитки в стране, в его состав входит пять заводов.

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