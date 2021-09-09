На заводе «Поревит» в Тюменской области началось производство тротуарной плитки
Завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства «Поревит» открылся в Ялуторовске. Общая стоимость проекта составляет 865 млн рублей. На территории завода стеновых материалов «Поревит» было построено два цеха. Планируемая мощность нового производства — 0,7 млн квадратных метров тротуарной плитки в год. Это крупнейшее производство такого рода в Уральском федеральном округе.
Тротуарная плитка и элементы благоустройства будут производиться под известным брендом «Выбор». Предприятие является одним из крупнейших производителей плитки в стране, в его состав входит пять заводов.
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