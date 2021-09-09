В шести сельских школах Коми открылись центры образования «Точка роста»

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В рамках реализации нацпроекта «Образование» в начале учебного года в шести сельских школах Республики Коми появились центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Ещё 15 центров будут открыты в течение сентября.

Всего в 2021 году будет открыт 21 такой центр, в том числе в малокомплектных школах. Для этого в регион из федерального бюджета поступило 31,2 млн рублей. Работа по созданию центров в Республике Коми идёт в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

© edu.gov.ru

Обучение в центрах «Точка роста» позволяет школьникам сформировать современные компетенции и навыки, освоить не только школьную программу естественно-научного и технического профилей, но и заниматься дополнительно. Работа в центрах охватывает несколько предметных областей: математику, информатику, технологию, физику, биологию и химию. На занятиях по технологии ученики смогут попробовать себя в 3D-моделировании, прототипировании, компьютерном черчении, технологии цифрового пространства.

© edu.gov.ru

В образовательные организации поступили цифровые лаборатории, демонстрационное оборудование, микроскопы, коллекции препаратов, гербарии, наборы для проведения лабораторных опытов и изучения основ робототехники, механики и программирования, ноутбуки и оргтехника для учителей.

Центры «Точка роста» создаются в сельских школах Коми с 2019 года. К 2024 году практически во всех сельских школах региона будет открыто 146 уникальных образовательных центров.