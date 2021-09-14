Новости дорожного хозяйства

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Открыто движение по дороге — защитной дамбе Брянск-I-Брянск-II

Строительство дороги — дамбы в Брянске ведется с 2019 года. Новая магистраль соединила Фокинский и Володарский районы города, а позже выйдет к улице Горького в Советском районе областного центра. Протяженность автодороги составляет 5,4 км, изначально она планировалась как четырехполосная, однако было принято решение сделать ее шестиполосной.

На первом этапе построен участок от разворотного кольца на Московском проспекте до железнодорожного вокзала Брянск I, а также новый мост через реку Снежеть. Длина искусственного сооружения — 102 м, мост состоит из четырёх пролётов, которые закрыты 80 балками. На проезжей части уложено три слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, их суммарная толщина составляет 18 см. В основании полотна магистрали обустроен слой т.н. «тощего» бетона толщиной 19 сантиметров.

На дорогу нанесли дорожную разметку из долговечных материалов. Также здесь устроено освещение, установлены светофорные объекты. В районе кольца у железнодорожного вокзала установлены троллейбусные опоры.

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В ходе работ переустроена одноколейная железная дорога, которая пересекает дамбу недалеко от разворотного кольца у железнодорожного вокзала «Брянск-I». В общей сложности специалисты заменили 50 м пути. Эта ветка до сих пор эксплуатируется промышленными предприятиями, демонтировать ее нельзя. Поэтому дорожники устроили бетонно-резиновое покрытие, чтобы этот железнодорожный переезд был для автомобильного транспорта максимально комфортным.

На возведение I этапа дороги — защитной дамбы выделено более 2,03 млрд рублей, из которых 1,7 млрд — федеральные средства.

Сейчас идет второй этап строительства, включающий в себя возведение моста через реку Десну. Он является важной составляющей дороги — защитной дамбы. Благодаря ему с новой магистрали можно будет выехать на улицу Горького в Советском районе Брянска.

Новое искусственное сооружение сделают из железобетона, его протяженность составит 270 м. В его основание будет забито 1 248 свай, на которых возведут 12 опор. Сегодня на строящемся мосту была уложена первая балка, всего их будет 198. Специалисты планируют завершить работы уже в следующем году.

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В течение 2021 года благодаря нацпроекту в 84 российских регионах специалисты планируют возвести и реконструировать порядка капиталоемких 30 объектов, в число которых входят обходы городов, новые городские улицы, участки региональных трасс, искусственные сооружения.

В Смоленской области отремонтировали 7-километровый участок трассы А-130

ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск завершило работы на отрезке с 358 по 365 км трассы Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Белоруссия в Рославльском районе. На соседнем участке — с 350 по 358 км — ремонт идет полным ходом.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

На первом участке специалисты уложили три слоя дорожной одежды общей толщиной 24 см. Верхний 5-сантиметровый слой выполнили из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также отремонтировали 26 примыканий. Укрепили обочины, обновили восемь автобусных остановок и завершили строительство пешеходных дорожек и тротуара в деревне Чижовка. Кроме того, установили барьерное и перильное ограждения, сигнальные столбики, частично заменили дорожные знаки и нанесли термопластиковую разметку. Для обеспечения безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на пешеходных переходах установили восемь транспортных светофоров.

Продолжаются ремонтные работы на соседнем участке с 350 по 358 км. Специалисты уже отремонтировали водопропускные трубы, частично уложили дорожную одежду. Также в ходе ремонта укрепят обочины, отремонтируют 37 примыканий к федеральной трассе, обновят 12 автобусных остановок, установят дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, нанесут разметку. В с. Екимовичи и д. Крутогорка построят пешеходные дорожки и тротуары. В границах населенных пунктов на пешеходных переходах установят 12 транспортных светофоров. Завершить весь объём работ планируется в ноябре 2022 года.

Выполнено более половины объема работ по реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону

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Участок федеральной трассы А-135 (с 4 по 7 км) планируют сдать в эксплуатацию с годовым опережением графика.

Продолжается устройство дорожной одежды на отрезке с 6 по 7 км в составе развязки Ростов — Краснодар — Батайск: проезд осуществляется по четырем обновленным полосам движения, строительство еще двух идет полным ходом. Здесь также возводят новый путепровод со съездом, которые обеспечат безопасный левый поворот по направлению Краснодар — Батайск. Реконструкция развязки выполнена на 20%.

Ведется устройство балок на новом пойменном мосту на 5-м км трассы: уже устроено 214 балок, что составляет 39% от необходимого количества. До конца 2021 года планируется полностью завершить работы на левой половине моста и запустить движение транспорта по четырем из восьми полос, а старый мост разобрать.

На разворотном путепроводе на 4-м км трассы начато устройство монолитной железобетонной плиты, идет формирование армогрунтовой насыпи на съездах с искусственного сооружения.

— Техническая готовность объекта составляет 55%. Это результат хорошего взаимодействия заказчика и подрядчика, а также готовности последнего наращивать темпы работы, имея для этого все необходимое, — рассказал Дмитрий Макаров, главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. — Мы рассчитываем, что весь комплекс работ будет завершен уже в следующем году, а не в предусмотренном контрактом 2023-м.

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Ко второму этапу реконструкции федеральной трассы А-135 (Южный подъезд к Ростову-на-Дону) дорожники приступили в 2019 году. Ожидаемый результат: участок трассы А-135 от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск станет восьмиполосным, его пропускная способность составит 120 тыс. автомобилей в сутки, что выше существующей потребности почти в два раза. Кроме того, здесь обеспечат все меры безопасности движения: оборудуют сплошное электроосвещение, установят разделительное барьерное ограждение, а благодаря строительству транспортных развязок движение по участку будет безостановочным.