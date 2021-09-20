В Челябинск поступила первая партия автобусов на газомоторном топливе в рамках нацпроекта «Экология»

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В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» утвержден план мероприятий по снижению выбросов в Челябинске. В соответствии с планом правительством Российской Федерации было принято решение о выделении из федерального бюджета 1,9 млрд рублей на обновление общественного транспорта южноуральской столицы.

15 сентября пришла первая партия из 15 автобусов, всего в рамках программы «Чистый воздух» Челябинск получит 157 автобусов. За несколько лет планируется полностью обновить парк автобусов. Небольшая доля частного транспорта останется.

Добавим, из 157 новых машин в Челябинске будут ездить 47 автобусов марки «Волгабас» на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе. В настоящее время это одни из самых экологичных и комфортных автобусов на российском рынке. Они не только используют газомоторное топливо, но и в целом более удобные, чем предыдущие модели, имеют низкие полы, облегчая передвижение людям любых возрастов и возможностей здоровья. Новые автобусы выйдут на самые востребованные пассажирами маршруты.

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© gubernator74.ru