«Восточная верфь» сдала плавучий причал для ТОФ

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Восточная верфь сдала и отправила на Камчатку плавучий причал для Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба предприятия в официальном аккаунте в Инстаграм.

12 октября началась буксировка полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней.

Причал построен по проекту ПМ-61М и обеспечивает:

— одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. тонн;

— подачу с берега на корабли воды и электроэнергии;

— телефонную связь кораблей с берегом;

— производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.