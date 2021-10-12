«Восточная верфь» сдала плавучий причал для ТОФ
Восточная верфь сдала и отправила на Камчатку плавучий причал для Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба предприятия в официальном аккаунте в Инстаграм.
12 октября началась буксировка полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней.
Причал построен по проекту ПМ-61М и обеспечивает:
— одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. тонн;
— подачу с берега на корабли воды и электроэнергии;
— телефонную связь кораблей с берегом;
— производство погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/130385
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