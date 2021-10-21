Навашинские корабелы заложили киль сухогруза проекта RSD71 «Конструктор Егоров»

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На Окской судоверфи состоялась закладка киля головного сухогруза нового проекта RSD71 «Конструктор Егоров». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро, являющегося одним из разработчиком проекта.

Судно получило своё имя в честь создателя МИБ Геннадия Егорова. Оно разрабатывалось совместно с заказчиком в лице Волжского пароходства специально под грузовую базу судоходной компании. К числу преимуществ новинки следует отнести универсальность: она может работать как в море, с дедвейтом 7170 т, так и в реке с дедвейтом 4380 т. Судно в полной мере соответствует самым современным международным экологическим требованиям, включая стандарт Tier III.

Всего к 2023 году АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» ожидает получить четыре сухогруза проекта. В дальнейшем предполагается строить от 2 до 4 судов ежегодно, постепенно заменяя устаревающие сухогрузы типа «Омский» и «Сормовский». Всего судоходная компания планирует построить до 20 теплоходов данного проекта.