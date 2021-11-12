Обзор односекционного низкопольного трамвая 71-911ЕМ «Львёнок»

Трамвай 71-911ЕМ «Львёнок» — это российский полностью низкопольный односекционный трамвай компании «ПК Транспортные Системы». «Львёнок» является полностью переработанной версией трамвайного вагона 71-911 «Сити Стар».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/l6cn6vPj6p0

Производством трамваев 71-911ЕМ «Львёнок» занимается несколько заводов компании «ПК Транспортные системы». На «Тверском механическом заводе электротранспорта» делают кузова, а также производят сборку и испытание трамвайных тележек. На «Энгельсском заводе электрического транспорта» с ноября 2020 года начали делать кузова, а на «Невском заводе электрического транспорта» в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев. Трамвай «Львёнок» на 90% состоит из российских комплектующих.

71-911ЕМ "Львёнок" © Фото из открытых источников

С 2019 года «ПК Транспортные системы» произвели и поставили в 7 городов России 138 односекционных низкопольных трамваев «Львёнок». Ещё 21 трамвай будет поставлен в Красноярск до конца 2021 года.

География поставок трамваев 71-911ЕМ © Фото из открытых источников

В Череповец и Красноярск трамваи «Львёнок» поставляются в рамка федерального проекта «Чистый воздух», который предусматривает снижение на 20% к 2024 году совокупного объема выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах России.

Подробнее о поставках трамваев «Львёнок»:

Красноярск — https://sdelano...u/blogs/144306/

Череповец — https://sdelano...u/blogs/142903/

Москва — https://sdelano...u/blogs/142500/

Ижевск — https://sdelano...u/blogs/137966/

Ульяновск — https://sdelano...u/blogs/137095/

Пермь — https://sdelano...u/blogs/139595/

Улан-Удэ — https://sdelano...u/blogs/128056/

Автор: Алексей Поветкин