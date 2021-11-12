Обзор односекционного низкопольного трамвая 71-911ЕМ «Львёнок»
Трамвай 71-911ЕМ «Львёнок» — это российский полностью низкопольный односекционный трамвай компании «ПК Транспортные Системы». «Львёнок» является полностью переработанной версией трамвайного вагона 71-911 «Сити Стар».
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/l6cn6vPj6p0
Производством трамваев 71-911ЕМ «Львёнок» занимается несколько заводов компании «ПК Транспортные системы». На «Тверском механическом заводе электротранспорта» делают кузова, а также производят сборку и испытание трамвайных тележек. На «Энгельсском заводе электрического транспорта» с ноября 2020 года начали делать кузова, а на «Невском заводе электрического транспорта» в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев. Трамвай «Львёнок» на 90% состоит из российских комплектующих.
71-911ЕМ "Львёнок" © Фото из открытых источников
С 2019 года «ПК Транспортные системы» произвели и поставили в 7 городов России 138 односекционных низкопольных трамваев «Львёнок». Ещё 21 трамвай будет поставлен в Красноярск до конца 2021 года.
География поставок трамваев 71-911ЕМ © Фото из открытых источников
В Череповец и Красноярск трамваи «Львёнок» поставляются в рамка федерального проекта «Чистый воздух», который предусматривает снижение на 20% к 2024 году совокупного объема выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах России.
Подробнее о поставках трамваев «Львёнок»:
Красноярск — https://sdelano...u/blogs/144306/
Череповец — https://sdelano...u/blogs/142903/
Москва — https://sdelano...u/blogs/142500/
Ижевск — https://sdelano...u/blogs/137966/
Ульяновск — https://sdelano...u/blogs/137095/
Пермь — https://sdelano...u/blogs/139595/
Улан-Удэ — https://sdelano...u/blogs/128056/
Автор: Алексей Поветкин
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