Ленинградская АЭС досрочно выполнила план 2021 года по производству кобальта-60

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Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») досрочно выполнила годовой план по наработке изотопа кобальт-60. «На сегодняшний день мы выполнили годовой план производства кобальта-60 на 129%, — отметил начальник отдела радиационных технологий Ленинградской АЭС Станислав Сильвеструк. — Около 20% ежегодно изготавливаемых в мире промышленных кобальтовых источников сделаны из кобальта-60, произведенного Ленинградской АЭС».

Станция производит изотоп кобальт-60, который используется в производстве источников гамма-излучения, широко применяемых во многих отраслях промышленности. Промышленные источники ионизирующего излучения на основе кобальта-60 — ценный продукт, востребованный во всем мире.

Они предназначены в частности для стерилизации и дезинсекции пищевых продуктов и медицинских инструментов и материалов; стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур; обеззараживания и очистки промышленных стоков, твердых и жидких отходов различных видов производств, облагораживания и упрочнения изделий из дерева, упрочнения различных видов стекла специального назначения и его окраски.

Кобальт-60 получают искусственно. В реакторную установку загружают кобальтовые поглотители. Процесс их облучения занимает 5 лет. Наработка изотопа на Ленинградской АЭС осуществляется уже более 20 лет.