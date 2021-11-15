В Архангельске завершился ремонт моста через правый рукав Северной Двины

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Сооружение длиной около 1 км, расположенное на подъезде к аэропорту от трассы М-8, является частью комплекса переправ «Краснофлотский мост». Именно на него приходится основная транспортная нагрузка при въезде и выезде из столицы Поморья.

Работы на объекте велись более двух лет. За это время выполнен ремонт мостового полотна (речь идет о четырех полосах движения по 3,75 м каждая и устроенных по обеим сторонам тротуарах), ремонт и окраска опор, а также окраска металлоконструкций пролетных строений. Помимо этого, на фасадах моста смонтированы новые карнизные блоки.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

В ходе работ по обустройству установлены новые металлические оцинкованные барьерные и перильные ограждения, заменены опоры наружного освещения, выполнен ремонт существующих и устройство новых лестничных сходов. Отвод воды с проезжей части организован через водосбросные трубки по лоткам в локальные очистные сооружения. Кроме того, выполнено устройство новой судовой сигнализации и переустройство коммуникаций. Финальной частью ремонтных работ стало устройство архитектурной подсветки металлических пролетных строений, опор и стел моста.

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Добавим, что по заказу ФКУ Упрдор «Холмогоры» осуществляется капитальный ремонт ещё одной части «Краснофлотского моста» — переправы через левый рукав Северной Двины с разводным пролетным строением для пропуска морских судов. Здесь предусмотрена замена железобетонного пролетного строения, окраска металлических пролетов, ремонт опор моста, замена устаревшей системы подъема разводного пролетного строения. Полностью завершить работы планируется к концу 2023 года.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru