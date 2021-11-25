В Кургане открыто движение по путепроводу на проспекте Машиностроителей

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25 ноября в Кургане запущено движение по путепроводу на проспекте Машиностроителей, связывающий центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково.

Прямой проезд по проспекту Машиностроителей был закрыт два года назад. Путепровод, возведённый в 1973 году, был полностью изношен. За сутки здесь проезжает порядка шестнадцати тысяч автомобилей. Работникам предприятия пришлось полностью разобрать все конструкции и приступить к строительству нового моста.

Генеральным подрядчиком строительства являлась компания «Курганстальмост». Все компании, выполнившие основные работы на этом объекте были курганские.

© kurganobl.ru

В комплексе работ, которые были выполнены в ходе строительства путепровода, «Курганстальмост» заменил все подземные и наземные инженерные коммуникации, проложил асфальтобенное покрытие на прилегающих трассах.

Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Парышев, «Было забито четыре с половиной тысячи свай от 12 до 48 метров. Полторы тысячи тонн металлоконструкций было использовано в этом пролётном строении, порядка пятисот тонн арматуры. В пике работало до трёхсот человек».

Реконструкцию выполнили на участке протяженностью 1,663 км от улицы Химмашевской до улицы Промышленной, включая путепровод длиной 600 метров. Новый трёхпролетный мост имеет четыре полосы движения, по обе стороны от проезжей части обустроены пешеходные тротуары.

Возведением моста по проспекту Машиностроителей власти региона не ограничатся. Предстоит ремонт двух мостов в областном центре — через реку Тобол по улице Кирова и «Некрасовский» виадук. Плюс к этому в работу возьмут два путепровода в городе Шадринск.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

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