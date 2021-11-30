В столичном метро появился 85-й поезд «Москва-2020»

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В столичном метро вышел на маршрут 85-й поезд «Москва-2020», он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии. Это самая современная модель, которая курсирует по московской подземке, — первый такой состав появился тут в прошлом году на Кольцевой линии.

Поезда «Москва» и «Москва-2020» обслуживают семь линий метро, причем на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиях парк полностью состоит из них. В октябре состав «Москва-2020» впервые вышел на Большую кольцевую линию (БКЛ), до конца года для нее планируется поставить еще 40 таких поездов.

© mos.ru