В столичном метро появился 85-й поезд «Москва-2020»
В столичном метро вышел на маршрут 85-й поезд «Москва-2020», он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии. Это самая современная модель, которая курсирует по московской подземке, — первый такой состав появился тут в прошлом году на Кольцевой линии.
Поезда «Москва» и «Москва-2020» обслуживают семь линий метро, причем на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиях парк полностью состоит из них. В октябре состав «Москва-2020» впервые вышел на Большую кольцевую линию (БКЛ), до конца года для нее планируется поставить еще 40 таких поездов.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/99582073/
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