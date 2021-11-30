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Транспорт и логистика

В столичном метро появился 85-й поезд «Москва-2020»

 © mos.ru

В столичном метро вышел на маршрут 85-й поезд «Москва-2020», он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии. Это самая современная модель, которая курсирует по московской подземке, — первый такой состав появился тут в прошлом году на Кольцевой линии.

Поезда «Москва» и «Москва-2020» обслуживают семь линий метро, причем на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиях парк полностью состоит из них. В октябре состав «Москва-2020» впервые вышел на Большую кольцевую линию (БКЛ), до конца года для нее планируется поставить еще 40 таких поездов.

 © mos.ru
Источник: https://www.mos.ru/news/item/99582073/

Москва, метрополитен
  • Clausson Clausson
    30.11.2115:06:10

    Вроде уже не суперновинка,но каждый раз садясь в этот поезд радуешься. В отличие от всех предыдущих моделей в этом по настоящему ощущаешь прогресс.

    до конца года планируется поставить еще 40 таких поездов.

    Ого! 40 составов за месяц?

    Отредактировано: Clausson~15:07 30.11.21
    #1243876
    • Нет аватара commodore
      30.11.2117:27:57

      Да, реально красивый и современный поезд.Мытищи молодцы, конечно

      #1243883
      • Clausson Clausson
        30.11.2118:09:49

        Красота важна, но все же вторична. Комфортный поезд, эргономичный. Всё удобно, на уши не давит (тихий), достаточно света, нет ощущения «сдавленного» пространства как в «Оке» или «Русиче».

        #1243889
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