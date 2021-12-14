Челябинский механический завод отгрузил пять кранов для работы в Антарктиде

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Проектирование кранов в спец.исполнении Antarctica завод начал еще в 2020 году. В октябре 2021 года три гусеничных крана (два ДЭК-802 грузоподъемностью 80 тонн, один ДЭК-361 грузоподъемностью 36 тонн) и два автомобильных крана (КС-65717 грузоподъемностью 50 тонн.), адаптированных к выполнению рабочих задач при сверхнизкой температуре окружающей среды, отправились в Антарктиду.

В декабре краны ЧМЗ, которые будут использоваться для строительства обновленной станции «Восток» и для работы на побережье в районе станции «Прогресс», выгрузили на самой южной полярной области земного шара.