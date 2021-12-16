В индустриальном парке «Уфимский» открылся производственный комплекс

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15 декабря производственный комплекс на площади 20 тыс. кв. метров открылся в индустриальном парке «Уфимский».

Первым резидентом комплекса стало ООО «Торговый дом «Артагро». Общество занимается строительством и реконструкцией объектов сельского хозяйства, а также производством зерноочистительного оборудования.

С 2020 года компания производит зерновые элеваторы, производительность которых достигает 100 тонн в час, а с 2021 года выпускает пневмостолы и зерноочистительные машины.

Производственный комплекс начали возводить на пустующей площадке индустриального парка в 2020 году по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего на объекте будут работать семь компаний-резидентов, которые инвестируют в свое производство 600 млн рублей.

Площадь индустриального парка «Уфимский» составляет почти 300 га, он расположен на подъезде к Уфе на федеральной трассе М5 «Урал». Якорным резидентом парка является деревообрабатывающий завод австрийской компании «Кроношпан» (Kronospan), кроме него на территории объекта ведут деятельность ряд предприятий, специализирующихся на деревообработке, и по одному — по производству бурового инструмента, клапанов и насосов, смазочных материалов, дорожной разметки.