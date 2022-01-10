Ведущую к курорту «Эльбрус» автодорогу в Кабардино-Балкарии защитили от размывов

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Речь идет о находящихся в зоне риска подтопления 19 участках федеральной дороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (с 0 по 104 км).

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По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» подпорные стены общей протяженностью около 6 км построили рядом с Тырныаузом, Былымом, Бедыком, Верхним Баксаном, Эльбрусом и Нейтрино, а также с пансионатом «Иткол», Поляной Нарзанов и садовым товариществом «Горняк». Самое длинное защитное сооружение протяженностью 750 м находится на отрезке Тырныауз — Верхний Баксан. В процессе работ на глубину от 9 до 18 м забито 8,5 тыс. буронабивных свай. Дополнительную прочность конструкций обеспечивают железобетонные ростверки высотой 50 см.

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В 2021 году с двух до четырех полос движения расширили 23 км автодороги Р-217 «Кавказ»: это отрезки Куба-Таба — Псычох (с 413 по 423 км) и от транспортной развязки под Урванью до выезда из Аргудана (с 468 по 482 км). В текущем году аналогичные работы развернут на участке Прогресс — Куба-Таба протяженностью 7,5 км. Ввод объекта в строй намечен на 2023 год.

Также отремонтировали свыше 13 км автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус в Исламее и Алтуде. Защитные слои устроили на двух отрезках трасс Р-217 и А-158: от Дыгулыбгея до Чегема Второго и от Жанхотеко до выезда из Бедыка. На границе со Ставропольем капитально отремонтировали мост через реку Малка в Прогрессе Ставропольского края и путепровод на пересечении трассы Р-217 «Кавказ» с улицей Ленина в Малке Зольского района Кабардино-Балкарии. До конца 2022 года в республике приведут в порядок еще шесть искусственных сооружений, в том числе отремонтируют подземный пешеходный переход в Чегеме. Добавим, что в прошлом году в Исламее на трассе А-158 установили пешеходный светофор, а в Чегеме на дороге Р-217 — транспортный.

*** В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике находится более 395 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе трассы Р-217"Кавказ" с обходами Пятигорска и Нальчика, А-154 Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу, А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (направление Прохладный — Баксан км 0 — км 49), А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус (направление Баксан — Эльбрус км 0 -км 104).

На территории Алтайского края и Республики Алтай в 2021 году привели в соответствие нормативам 135 км федеральных дорог

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На федеральных трассах Алтайского края ввели в строй после различного вида работ участки общей протяженностью 82 км. В Республике Алтай завершены работы на шести отрезках трасс общей протяженностью 53 км.

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В Алтайском крае на трассе А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан, получившей федеральный статус в прошлом году, в текущем — приведено в нормативное состояние 38 км. Капитально отремонтирован отрезок трассы от села Мамонтово к Романово (км 178 — км 185). Завершен ремонт участков дороги на обходе села Павловск (км 55 — км 63) и за Романово (км 225 — км 229). На отрезке перед Кулундой устроены защитные покрытия (км 363 — км 376).

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На въезде в Барнаул по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» завершен ремонт автодорожной части совмещенного (Старого) моста через Обь. С помощью защитных покрытий обновили подъезды к городу (Р-256 — км 201 — км 207; Р-256, подъезд к Барнаулу — км 0 — км 11). Кроме того, новое освещение установлено на Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к Барнаулу (км 2 — км 11), на А-322 от поселка Садоводов до Бельмесёво (км 15 — км 21) и в Рубцовском районе (км 303 — км 305).

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Продолжается выполнение программы по расширению Чуйского тракта. Завершены работы по строительству четырех полос на участке в Первомайском районе (км 216 — км 223), а также третьей полосы на подъемах в Троицком (км 268 — км 271). Четыре участка запланированы к вводу в 2022 году: в Тальменском районе возле населенного пункта Красный Боец (км 143 — км 150), далее — возле Озёрок (км 173 — км 183), от Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216) и перед Бийском (км 341 — км 344).

В Республике Алтай по основному маршруту Р-256 «Чуйский тракт» на территории региона (от границы с Алтайским краем до Монголии) работы шли на четырех участках общей протяженностью 39 км.

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Так, в Майминском районе (км 445 — км 454) дорогу привели в соответствие нормативным требованиям по технологии устройства защитных покрытий из горячей битумоминеральной смеси. Метод обеспечивает необходимую ровность, а также повышенный коэффициент сцепления колес автомобилей с дорогой. Аналогичным способом обновили спуск с Семинского перевала (км 585 — км 595).

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В Онгудайском районе выполнили ремонт на участках возле районного центра (км 631 — км 641) и за перевалом Чике-Таман (км 668 — км 684). Последний объект — переходящий, полностью завершить работы планируется в 2022 году, в прошедшем дорожно-строительном сезоне выполнено 10 км.

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На подъезде к оз. Телецкому, получившему федеральный статус в прошлом году и вошедшему в состав Чуйского тракта, капитальный ремонт завершился на двух участках протяженностью 14 км в районе населенных пунктов Кызыл-Озёк, Куташ и Карасук (км 10 — км 17, км 17 — км 24). Дорожную одежду восстановили по технологии холодной регенерации, сверху устроили двухслойное асфальтобетонное покрытие. В населенных пунктах построили тротуары протяженностью 3 км и устроили около 5 км нового электроосвещения. Заменили более 30 водопропускных труб, установили 7 км металлического барьерного ограждения. Кроме того, установили семь новых автобусных автопавильонов, два пешеходных перехода оборудовали светофорами Т7.